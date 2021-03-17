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"Наши лучше": Режиссёр советского Шерлока Холмса назвал отвратительными современные экранизации детективов Конан Дойла

У всех есть один и тот же минус, отметил он.

17 марта 2021, 15:55

Режиссёр и народный артист РСФСР Игорь Масленников, подаривший зрителям "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", заявил, что все современные экранизации детективного романа Артура Конана Дойла отвратительны. По его мнению, в них нет самого главного — иронии.

"Я кое-что смотрел, это отвратительно! Я думаю, что про Холмса будет ещё двести фильмов, но наши лучше", — рассказал Масленников в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

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Также режиссёр добавил, что с выходом заграничных "Холмсов" ему сразу же начинают звонить журналисты, чтобы узнать мнение об очередной экранизации. Однако Масленников заявил, что такое он смотреть даже не собирается.

А ранее Игорь Масленников рассказал, что снимет продолжение культовой "Зимней вишни". Новую часть посвятят жизни детей и внуков главных героев мелодрамы, отметил он.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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