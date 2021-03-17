"Без проволочек и мытарства": Путин поручил Генпрокуратуре обеспечить соцгарантии россиян
Президент дал оценку деятельности ведомства и обозначил основные приоритеты в его работе.
Выступление президента Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Фото © Kremlin.ru
В 2020 году благодаря усилию прокуратуры россиянам выплачено почти 22 миллиарда рублей долгов по зарплате. Такие данные привёл на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства президент Владимир Путин, поручив и впредь тщательно следить за состоянием рынка труда.
В целом президент доволен работой прокуроров. Но важнее, что им доверяют сами россияне. Проводимые несколько лет подряд различные опросы свидетельствуют, что для большинства жителей страны главной инстанцией, куда они готовы обратиться в случае нарушения своих прав, является как раз прокуратура. В 2018 году, согласно исследованию ВЦИОМа, ей доверяли 48 процентов граждан и 67 процентов бизнесменов, а в 2020-м большинство россиян в вопросах борьбы с коррупцией также доверяли именно прокуратуре и ФСБ.
По словам главы государства, россияне должны понимать, что прокуратура — это тот уровень государственной власти, где люди могут получить защиту своих интересов.
"Ваша задача вместе с другими государственными органами обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону: компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации", — поручил Владимир Путин.
На особом контроле у ведомства, конечно, должны быть вопросы поддержки многодетных семей, малоимущих, детей-сирот, матерей-одиночек. Это сегодня чётко проговорил президент. Отдельно он поручил следить за безопасностью в учебных заведениях, организацией питания в школах и летнего досуга детей. Путин напомнил о громких трагедиях прошлых лет в детских лагерях.
"Проверки здесь должны быть регулярными, а выявленные нарушения не просто фиксироваться, а полностью устраняться", — заявил он.
Кроме того, прокурорам предписано обратить внимание и на ЖКХ, особенно на неоправданный рост тарифов, вопросы охраны окружающей среды и защиту прав обманутых дольщиков.
"Чтобы недобросовестные застройщики, а то и откровенные жулики просто не отыскали какие-либо юридические лазейки для обмана людей", — пояснил Путин.
Одной из ключевых задач прокуратуры вместе с тем остаётся борьба с преступностью и коррупцией.
Кроме того, президент попросил прокуратуру обеспечить законность во время выборов в Госдуму этой осенью. Ранее такую же задачу он ставил и МВД, и ФСБ.
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