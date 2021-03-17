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Путин потребовал активнее бороться с коррупцией

Глава государства отметил, что нужно выявлять несоответствие доходов и расходов госслужащих.

17 марта 2021, 11:56
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры призвал уделять серьёзное внимание борьбе с коррупцией, особенно в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг и использование муниципального и государственного имущества.

"Нужно выявлять несоответствие расходов госслужащих их доходам", — подчеркнул Путин.

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Президент отметил, что на повестке дня также совершенствование механизмов возврата активов, полученных преступным путём, из-за рубежа. Он призвал активнее использовать возможности межведомственной рабочей группы, которая была создана для координации этой работы под эгидой Генпрокуратуры.

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Ранее в Генпрокуратуре подсчитали ущерб от коррупции в России в 2020 году. Взяток было дано более чем на 2,1 миллиарда рублей. Кроме того, в ведомстве назвали лидирующие по уровню коррупции регионы. Отметим, что статистика говорит скорее об активности правоохранительных органов по выявлению соответствующих преступлений.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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