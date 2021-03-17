Путин призвал не оставлять без внимания истории о домашнем насилии
Глава государства отметил, что за 2020 год больше половины преступлений против подростков совершили члены их семей.
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Президент России Владимир Путин напомнил о недопустимости игнорирования фактов домашнего насилия. Об этом он заявил на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
"Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия. В 2020 году больше половины преступлений против несовершеннолетних, к сожалению, совершены членами их семей", — сказал Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что российские учёные разработали чат-бот, призванный помочь жертвам домашнего насилия. Новая форма обращения вызвала рост запросов, люди легче признаются в своих проблемах компьютерному собеседнику. Кроме того, в чат впервые начали обращаться мужчины.
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