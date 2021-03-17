Следователь по делу скопинского маньяка — о сравнении с Моховым: На дураков не обижаюсь

Ранее в СМИ появились сообщения, подкреплённые фото, о том, что популярная российская телеведущая Ксения Собчак встречалась с мужчиной, очень похожим на скопинского маньяка Виктора Мохова. Собчак опровергла эту информацию, заявив, что в ресторане "Сахар", что в Рязанской области, она действительно была, но в компании Дмитрия Плоткина — следователя по делу вышеупомянутого экс-зека. В разговоре с Лайфом Плоткин оценил сравнение с Моховым, сказав, что его очень забавляют такие "дурацкие ситуации".

"Я человек с юмором, и мне просто смешно. Мне нравятся такие дурацкие ситуации. Как-то даже неловко за корреспондентов таких, потому что раньше журналист действительно был фигурой, на которую можно равняться. А сейчас Бог знает что. Я на дураков не обижаюсь", — поделился Плоткин.

При этом следователь подтвердил Лайфу, что действительно встречался с Собчак и беседовал с ней в рязанском ресторане "Сахар". По его словам, они общались с телеведущей на самые разные темы, однако подтверждать обсуждение конкретно дела скопинского маньяка Плоткин отказался.

А ранее Лайф писал, что Владимир Соловьёв высказался о репутации Собчак. По его словам, телеведущей важно, чтобы о ней говорили.

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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