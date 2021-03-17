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Категорий: 18

Тиньков в Clubhouse назвал имена трёх богатейших россиян будущего

Все они связаны со сферой цифровых технологий.

17 марта 2021, 11:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В первую тройку богатейших россиян войдут создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров, сооснователь и гендиректор сервиса Revolut Николай Сторонский и братья Дмитрий и Игорь Бухманы, основавшие компанию-разработчика компьютерных игр Playrix. Такое мнение высказал российский бизнесмен Олег Тиньков.

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По его словам, миллиардеров, которые сейчас находятся в топ-15 рейтинга Forbes, со временем вытеснят бизнесмены из сферы мобильных цифровых технологий.

"Сейчас, на мой взгляд, тренд идёт очень очевидный и понятный — это мобайл. Если ты не в мобайл, то ты не в бизнесе", — сказал Тиньков в эфире Clubhouse.

Добавим, что перечисленные Тиньковым бизнесмены уже являются долларовыми миллиардерами. Так, согласно рейтингу Forbes, состояние Дурова оценивается в 3,4 миллиарда долларов, у Николая Сторонского — 1,1 миллиарда долларов. А у братьев Бухманов — по 3,1 миллиарда долларов у каждого.

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Ранее была названа первая страна, где число миллиардеров превысило тысячу. Более четверти из них — в числе богатейших людей мира.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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