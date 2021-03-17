"Это моральный долг". Украинский посол призвал Германию "вернуть" Незалежной Крым

Германия должна использовать все политические и экономические инструменты для "возвращения" Крыма Украине, поскольку ФРГ "в ответе" перед Незалежной за насилие нацистов и миллионы жертв террора. Такого мнения придерживается посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это проголосовало более 96% жителей полуострова. Годовщину исторического референдума отмечали накануне. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как собирается "возвращать Крым": в Незалежной подготовили "стратегию деоккупации и реинтеграции" полуострова. Однако российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать его возврат Украине.