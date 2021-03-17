Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Это моральный долг". Украинский посол призвал Германию "вернуть" Незалежной Крым

Андрей Мельник вспомнил "колониальное прошлое" ФРГ в Крыму и миллионы жертв нацизма.

17 марта 2021, 11:23
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Германия должна использовать все политические и экономические инструменты для "возвращения" Крыма Украине, поскольку ФРГ "в ответе" перед Незалежной за насилие нацистов и миллионы жертв террора. Такого мнения придерживается посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Лавров: Крым останется с Россией навсегда

Лавров: Крым останется с Россией навсегда

"Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие", — написал Мельник в статье для Berliner Zeitung.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это проголосовало более 96% жителей полуострова. Годовщину исторического референдума отмечали накануне. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как собирается "возвращать Крым": в Незалежной подготовили "стратегию деоккупации и реинтеграции" полуострова. Однако российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать его возврат Украине.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Крыму рассказали, как Коломойский предлагал огромные инвестиции за отказ от референдума

сегодня в 00:57

Посольство РФ направило Украине ноту протеста из-за провокаций против российских дипломатов

сегодня в 10:10

Путин потребовал от прокуроров в первоочередном порядке рассматривать обращения матерей, детей-сирот и пожилых

сегодня в 11:51

Бывший ухажёр избил жительницу Подмосковья и отобрал телефон с компроматом на него после года угроз — видео

сегодня в 12:05

Путин указал прокурорам на неоправданный рост тарифов ЖКХ

сегодня в 12:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1