"Это моральный долг". Украинский посол призвал Германию "вернуть" Незалежной Крым
Андрей Мельник вспомнил "колониальное прошлое" ФРГ в Крыму и миллионы жертв нацизма.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Германия должна использовать все политические и экономические инструменты для "возвращения" Крыма Украине, поскольку ФРГ "в ответе" перед Незалежной за насилие нацистов и миллионы жертв террора. Такого мнения придерживается посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие", — написал Мельник в статье для Berliner Zeitung.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это проголосовало более 96% жителей полуострова. Годовщину исторического референдума отмечали накануне. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как собирается "возвращать Крым": в Незалежной подготовили "стратегию деоккупации и реинтеграции" полуострова. Однако российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать его возврат Украине.
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