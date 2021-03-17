"Душил, чтобы припугнуть": В суде зачитали показания убийцы кемеровчанки Веры Пехтелевой

В Ленинском районном суде Кемерова зачитали письменные показания Владислава Канюса, обвиняемого в убийстве своей бывшей девушки Веры Пехтелевой. Преступник утверждает, что начал душить жертву, "чтобы её припугнуть", но не смог остановиться.

Со слов обвиняемого, с Верой он поругался в конце 2019 года, а в день убийства, в середине января, встретился с ней, чтобы помочь с переездом. В ходе совместного употребления спиртного он предложил девушке восстановить отношения, хотя от общих знакомых знал: у студентки уже завязался новый роман.

"Когда я сказал, что знаю, что она встречается с другим парнем, между нами начался конфликт. Ей это не понравилось, после чего она начала меня… оскорблять, наносить удары… А когда она меня ударила ногой между ног… меня это разозлило", — приводит показания Канюса РИА "Новости".

Обвиняемый начал бить девушку в ответ, однако, по его утверждению, "не сильно". Тем не менее в какой-то момент Вера упала и ударилась головой о шкаф. После этого мужчина взял в руки утюг, намотал провод на шею девушки и удерживал его не меньше минуты.

"Убивать её я не хотел, а затянул шнур на шее, хотел её припугнуть, хотел, чтобы она потеряла сознание", — утверждает он.

Канюс добавил, что, когда глаза Веры закрылись, он пытался её реанимировать, делал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, однако было уже поздно — девушка умерла. Свою вину он полностью признал и раскаялся в содеянном.

Напомним, убийство 23-летней студентки произошло 14 января 2020 года. Около пяти утра в отдел полиции поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили группу на место для проверки информации. В результате в квартире было совершено убийство молодой девушки её бывшим парнем. В отношении него возбуждено и рассматривается дело об убийстве. В феврале текущего года следствие завершило расследование уголовного дела в отношении полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, им предъявлено обвинение по статье "Халатность".

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