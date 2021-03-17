Прозрение как сигнал позитивных изменений: в Госдуме оценили заявление Европалаты об ошибках в отношениях с Россией

Парламентарии считают его верным знаком грядущих позитивных изменений.

Как сообщалось ранее, президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль признал, что Европа допускала ошибки в отношениях с Россией. К ним господин Ляйтль отнёс санкции против Москвы, отказ от сотрудничества с Владимиром Путиным в начале его президентства и другие политические "промахи". По его мнению, отношения между ЕС и РФ достигли низшей точки, однако ещё есть шанс их перезагрузить, а для этого нужно снова наводить мосты, а не возводить преграды. Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с Лайфом назвал эти заявления "сигналом позитивных изменений" и обосновал своё мнение.

"Любое "прозрение", чем бы оно ни было продиктовано, — это сигнал позитивных изменений, которые рано или поздно будут происходить в Европе. Всё, что было до сегодняшнего дня, — это тупик. Если Европа серьёзно пойдёт таким путём, то она будет планомерно подрезать свои экономические крылья, бить по собственным гражданам и экономике. Это станет настолько очевидно, что подобных заявлений будет намного больше", — сказал Морозов.

По словам депутата, многие западные политики, хоть и с осторожностью, но всё же заявляют о том же. При этом особенно открыто свою позицию демонстрируют немецкие бизнесмены, которые "не понимают, почему они из своего кармана должны оплачивать амбиции каких-то политиков". Как подчеркнул парламентарий, слова господина Ляйтля отражают появление здравомыслия в европейском политическом поле и в бизнесе, который страдает от санкций в первую очередь.

"Но преувеличивать значение таких заявлений тоже не стоит. Его мы можем оценивать как позитивное, но вряд ли оно перевернёт ситуацию, так как, к сожалению, многие решения принимаются в Европе под давлением Вашингтона. А европейские политики являются "пушечным мясом" в этой схеме, и они тоже несут потери. Но вполне возможно, что в целом ситуация поменяется", — заключил Олег Морозов.