Глава Европалаты рассказал об ошибках в отношениях с Россией

Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль полагает, что Европа допускала ошибки в отношениях с Россией. Об этом он заявил в своей статье для австрийского издания Kurier.

По его мнению, отношения между ЕС и Россией достигли низшей точки, однако ещё есть шанс их перезагрузить. Для этого, как считает Ляйтль, нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды.

Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции в отношении Москвы, создавая доверительную атмосферу. Также необходимо налаживать сотрудничество в сферах экономики, науки и культуры. В ситуации же с Украиной Евросоюзу стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтралитет, отметил Кристоф Ляйтль. Кроме того, сторонам нужно взаимодействовать в вопросах изменения климата и цифровизации.

Как сообщалось ранее, МИД Австрии призвал Евросоюз "не рубить сук" в вопросе санкций против России.

Авторы