Глава Европалаты рассказал об ошибках в отношениях с Россией
Взаимодействие между сторонами достигло низшей точки, однако ещё есть шанс перезагрузки, считает он.
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Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль полагает, что Европа допускала ошибки в отношениях с Россией. Об этом он заявил в своей статье для австрийского издания Kurier.
По его мнению, отношения между ЕС и Россией достигли низшей точки, однако ещё есть шанс их перезагрузить. Для этого, как считает Ляйтль, нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды.
Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции в отношении Москвы, создавая доверительную атмосферу. Также необходимо налаживать сотрудничество в сферах экономики, науки и культуры. В ситуации же с Украиной Евросоюзу стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтралитет, отметил Кристоф Ляйтль. Кроме того, сторонам нужно взаимодействовать в вопросах изменения климата и цифровизации.
Как сообщалось ранее, МИД Австрии призвал Евросоюз "не рубить сук" в вопросе санкций против России.
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