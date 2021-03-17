На Сахалине арестовали многодетную мать, у которой трое детей погибли при пожаре
Уголовное дело возбудили и по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
Сахалинскими следователями выдвинуто обвинение в отношении 26-летней многодетной матери. Женщину заключили под стражу после гибели её троих малолетних детей при пожаре, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по области.
По версии следствия, в день трагедии обвиняемая оставила малолетних детей одних дома, закрыв в квартире без присмотра. Там они находились одни более полутора часов. По какой-то причине начался пожар, малыши задохнулись и погибли.
"В силу малолетнего возраста дети не могли принять мер к своему сохранению и своевременно покинуть жилище", — пояснили в СК РФ.
До случившегося инцидента у женщины также были изъяты ещё трое детей — они были помещены в специализированное учреждение. Однако спустя какое-то время семья была исключена из перечня семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с исправлением поведения матери по отношению к малолетним детям.
По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по факту халатности, выдвинув соответствующие обвинения председателю местной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
А этой ночью также трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в городе Лесосибирске в Красноярском крае. Один ребёнок и бабушка выжили.
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