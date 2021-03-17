В Приморье спасатели достали из рудника двух заблокированных шахтёров
Пострадавших уже передали врачам.
Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
Спасатели достали на поверхность обоих шахтёров, которые оказались заблокированы на руднике, расположенном в городе Дальнегорске в Приморье. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
Как отмечается, пострадавших горняков передали врачам, у одного из них травма ног. Спасательная операция на руднике завершена.
Напомним, сообщение о ЧП поступило в 08:39 (01:39 мск). В 08:40 (01:40) к указанному месту отбыла группа горноспасателей — 13 человек на двух единицах техники. Всего на руднике находилось 30 человек, 28 из которых были эвакуированы, а двое оказались заблокированными.
Ранее сообщалось, что после гибели четырёх шахтёров возбудили уголовное дело в Коми. ЧП тогда случилось при разборе галереи углеподачи на территории шахты "Воргашорская".
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