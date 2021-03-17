Жительница Курской области попыталась заживо сжечь 8-летнего сына

В Курской области 31-летняя женщина попыталась заживо сжечь своего 8-летнего сына. Она облила мальчика горючим и подожгла. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, 15 марта 2021 года в период с 20 часов 00 минут до 22 часов 00 минут подозреваемая находилась вместе со своим 8-летним сыном в доме по месту проживания. В это время между матерью и сыном произошла ссора, в процессе которой они вышли во двор домовладения, где женщина облила ребёнка горюче-смазочным материалом и подожгла", — рассказали следователи.

Поняв, что натворила, женщина сбила пламя и позвонила в скорую помощь. Мальчик получил ожоги третьей степени. Он был доставлен в железногорскую городскую больницу, а затем в курскую областную.

Его мать задержана. Она стала фигуранткой уголовного дела по статье "Покушение на убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью".

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