Расправы в SPA-салонах: в США застрелено восемь человек
Четыре из них — девушки азиатского происхождения. Подозревается молодой человек европейской внешности.
В американском городе Атланта и его пригороде по меньшей мере восемь человек стали жертвами жестокой расправы в SPA-салонах. Об этом сообщает телеканал KIRO.
#BREAKING Robert Aaron Long, the suspected gunman in the Cherokee County massage parlor shooting has been caught following a chase in Crisp County. Also, death toll now at four in Cherokee. @wsbtv pic.twitter.com/iIBJV7HcbO— Chris Jose (@ChrisJoseWSB) March 17, 2021
Первое нападение было совершено в округе Чероки, что в пригороде Атланты. Неизвестный зашёл в салон и открыл огонь. Он убил трёх человек на месте и ранил двоих. Одна из них затем скончалась в больнице. Затем такое же произошло на севере Атланты, и опять в SPA. В двух заведениях убито ещё четыре человека — по два в каждом.
#BREAKING Shooting inside a Woodstock massage parlor on Hwy 92 near Bells Ferry Road. 2 dead, 3 injured, per Cherokee County Sheriff’s Office. Suspect on the run. Call 911 immediately. @wsbtv pic.twitter.com/rkq3dAhlI6— Chris Jose (@ChrisJoseWSB) March 16, 2021
Подозреваемого зовут Роберт Аарон Лонг (Robert Aaron Long). Судя по сообщениям полиции, он передвигался на чёрном кроссовере Hyindai. По данным WSB-TV, он уже задержан. Официально связь между двумя случаями расправы пока не подтверждается.
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