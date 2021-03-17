Расправы в SPA-салонах: в США застрелено восемь человек

В американском городе Атланта и его пригороде по меньшей мере восемь человек стали жертвами жестокой расправы в SPA-салонах. Об этом сообщает телеканал KIRO .

Первое нападение было совершено в округе Чероки, что в пригороде Атланты. Неизвестный зашёл в салон и открыл огонь. Он убил трёх человек на месте и ранил двоих. Одна из них затем скончалась в больнице. Затем такое же произошло на севере Атланты, и опять в SPA. В двух заведениях убито ещё четыре человека — по два в каждом.