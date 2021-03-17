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Расправы в SPA-салонах: в США застрелено восемь человек

Четыре из них — девушки азиатского происхождения. Подозревается молодой человек европейской внешности.

17 марта 2021, 02:18

В американском городе Атланта и его пригороде по меньшей мере восемь человек стали жертвами жестокой расправы в SPA-салонах. Об этом сообщает телеканал KIRO.

Первое нападение было совершено в округе Чероки, что в пригороде Атланты. Неизвестный зашёл в салон и открыл огонь. Он убил трёх человек на месте и ранил двоих. Одна из них затем скончалась в больнице. Затем такое же произошло на севере Атланты, и опять в SPA. В двух заведениях убито ещё четыре человека — по два в каждом.

Подозреваемого зовут Роберт Аарон Лонг (Robert Aaron Long). Судя по сообщениям полиции, он передвигался на чёрном кроссовере Hyindai. По данным WSB-TV, он уже задержан. Официально связь между двумя случаями расправы пока не подтверждается.

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Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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