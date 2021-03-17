Инфекционист оценил вероятность рождения ребёнка с антителами к коронавирусу

Врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с Лайфом рассказал, что если в крови беременной женщины к моменту родов есть антитела к коронавирусу класса IgG, то с высокой вероятностью они передадутся ребёнку.

"Чем выше уровень антител у матери, тем выше шанс, что антитела появятся у ребёнка, и тем выше шанс, что титр будет высокий. Скорей всего, выше 50% [вероятность появления антител], если у матери был высокий титр", — отметил Вознесенский.

Комментируя новость о том, что в США привитая от CoViD-19 женщина впервые родила ребёнка с антителами, инфекционист подчеркнул, что "это не уникальный феномен". Однако он усомнился, действительно ли женщина получила вакцину от компании Moderna на 36-й неделе беременности.

По словам Вознесенского, с большой вероятностью можно говорить о том, что препарат противопоказан беременным женщинам. Например, российские вакцины нельзя использовать во время вынашивания плода.

Ранее Лайф рассказывал, что медленно ходящие люди оказались особо подвержены коронавирусу. Такие результаты исследования получили учёные из Университета Лестера.

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