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Инфекционист оценил вероятность рождения ребёнка с антителами к коронавирусу

Врач подчеркнул, что вакцины от ковида чаще всего противопоказаны женщинам в положении.

17 марта 2021, 10:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с Лайфом рассказал, что если в крови беременной женщины к моменту родов есть антитела к коронавирусу класса IgG, то с высокой вероятностью они передадутся ребёнку.

"Чем выше уровень антител у матери, тем выше шанс, что антитела появятся у ребёнка, и тем выше шанс, что титр будет высокий. Скорей всего, выше 50% [вероятность появления антител], если у матери был высокий титр", — отметил Вознесенский.

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Комментируя новость о том, что в США привитая от CoViD-19 женщина впервые родила ребёнка с антителами, инфекционист подчеркнул, что "это не уникальный феномен". Однако он усомнился, действительно ли женщина получила вакцину от компании Moderna на 36-й неделе беременности.

По словам Вознесенского, с большой вероятностью можно говорить о том, что препарат противопоказан беременным женщинам. Например, российские вакцины нельзя использовать во время вынашивания плода.

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Ранее Лайф рассказывал, что медленно ходящие люди оказались особо подвержены коронавирусу. Такие результаты исследования получили учёные из Университета Лестера.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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