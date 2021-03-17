Полицейские установили причастных к поджогу памятника Воину-Освободителю в Татарстане детей, и теперь их родителей ждут проблемы

В Заинске (Татарстан) правоохранители установили личности четырёх школьников, которые подожгли памятник Воину-Освободителю. Ими оказались три девочки и мальчик в возрасте от девяти до 11 лет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МВД.

"В отношении их родителей составлены материалы по статье о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", — пояснили в полиции, отметив, что готовят материалы для рассмотрения на комиссии по делам лиц, не достигших 18-летнего возраста.

Напомним, инцидент произошёл вечером 16 марта. Четверо подростков жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подпалили находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник и уничтожил его. Прибывшие спасатели огонь потушили, однако монумент спасти не удалось — от него остался лишь металлический каркас.

А ранее Лайф писал, что в городе Артёме Приморского края неизвестные разрисовали памятник героям Великой Отечественной войны. На опубликованных мэрией фото видно, что пострадали таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы. Вандалы разрисовали лица героев чёрным маркером.

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