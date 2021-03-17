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Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем испанских ВМС

Это уже второй подобный случай за последние пять дней.

17 марта 2021, 10:25
<p>Фото © <a href="https://shipshub.com/ru/ships/344-2.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shipshub.com</a></p>

Фото © shipshub.com

В Чёрное море зашёл фрегат ВМС Испании Méndez Núñez. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата Méndez Núñez ВМС Испании", отметили в ведомстве.

Уточняется, что фрегат оказался в акватории Чёрного моря 17 марта.

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Черноморский флот отслеживает перемещения разных кораблей НАТО. Официальные лица России ранее отмечали, что подобные манёвры судов стран военного блока негативно влияют на укрепление стабильности в регионе.

Напомним, 12 марта Черноморский флот также приступал к слежению за испанским кораблём, оказавшимся в акватории Чёрного моря.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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