Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем испанских ВМС
Это уже второй подобный случай за последние пять дней.
Фото © shipshub.com
В Чёрное море зашёл фрегат ВМС Испании Méndez Núñez. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата Méndez Núñez ВМС Испании", — отметили в ведомстве.
Tuesday training!— España en la OTAN 🇪🇦 (@SpainNATO) March 16, 2021
🇪🇸 @Armada_esp frigate #MéndezNúñez conducts an air defence reaction exercise with flares 💥 on its way to the Black Sea to join @COM_SNMG2.
🇪🇸 Navy steadily trains to better protect our @NATO allies from any threats at & from the sea!#WeAreNATO
🎥@EMADmde pic.twitter.com/GqKPa2Dc7X
Уточняется, что фрегат оказался в акватории Чёрного моря 17 марта.
Черноморский флот отслеживает перемещения разных кораблей НАТО. Официальные лица России ранее отмечали, что подобные манёвры судов стран военного блока негативно влияют на укрепление стабильности в регионе.
Напомним, 12 марта Черноморский флот также приступал к слежению за испанским кораблём, оказавшимся в акватории Чёрного моря.
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