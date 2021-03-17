"Бросаю вызов кладбищенской мафии": Милонов предложил ввести электронное оформление захоронений
По его словам, государство должно найти возможности сделать процедуру бесплатной.
Фото © VK / Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России электронное оформление захоронений через сайт госуслуг, что даст возможность очистить рынок от недобросовестных ритуальщиков.
"Казалось бы, предложение нормальное, но оно, конечно, безусловно опасное, поскольку я тут бросаю вызов некоей кладбищенской мафии, которая по-прежнему царит, особенно в некоторых регионах нашей страны, где бедных людей, которые и так испытывают горе, для того, чтобы захоронить родственника, обдирают как липку", — рассказал он Лайфу.
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Депутат заметил, что цифровое оформление позволит полностью убрать "барыг с папиросами в зубах" и "безбожных чертей" и оставить только те ритуальные компании, которые при желании оказывают дополнительные услуги.
"Электронное оформление через сайт госуслуг поможет оформить всё в цифровом виде, у вас будет электронное свидетельство, место точного захоронения, чтобы вы всегда могли найти своего родственника, а его могила не была уничтожена", — добавил Милонов.
Кроме того, парламентарий отметил, что государство должно найти возможность включить услуги по захоронению в базовый гарантированный пакет и сделать их бесплатными. Тогда будет возможность исключить огромные тарифы, которые "раздувает мафия".
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