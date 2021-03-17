Совфед одобрил закон о штрафах за продажу гаджетов без российского софта
Нормы вступают в силу с 1 июля 2021 года.
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Совет Федерации одобрил изменения, согласно которым вводятся штрафы за нарушение закона об обеспечении возможности использования электронных устройств с предустановленными приложениями, разработанными в России или других государствах Евразийского экономического союза.
Поправка, касающаяся продажи "отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами, вносится в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Нарушение законодательства повлечёт за собой штрафы — для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических — 50–200 тысяч рублей.
Нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.
Напомним, данный законопроект был внесён в Госдуму в июле 2019 года, а приняли его 16 марта 2021-го.
Лайф сообщал, что Совфед одобрил законопроект об отмене возрастных ограничений для назначенных президентом госслужащих. С этой инициативой в январе текущего года выступил президент России Владимир Путин. Ранее кабмин утвердил максимальную численность чиновников. Предполагается, что к 1 апреля будет сокращено свыше 32 тысяч должностей.
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