Совфед одобрил закон о штрафах за продажу гаджетов без российского софта

Совет Федерации одобрил изменения, согласно которым вводятся штрафы за нарушение закона об обеспечении возможности использования электронных устройств с предустановленными приложениями, разработанными в России или других государствах Евразийского экономического союза.

Поправка, касающаяся продажи "отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами, вносится в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Нарушение законодательства повлечёт за собой штрафы — для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических — 50–200 тысяч рублей.

Нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Напомним, данный законопроект был внесён в Госдуму в июле 2019 года, а приняли его 16 марта 2021-го.

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