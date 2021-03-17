УЕФА не планирует наказывать российского арбитра, не вставшего на колено в поддержку темнокожих

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует накладывать санкции на российского арбитра Сергея Карасёва, который отказался вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем между "Манчестер Сити" и "Боруссией" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на отдел по связям с общественностью и СМИ УЕФА.

"Решение, встать на колено или нет, принимается по усмотрению игроков, тренеров, официальных лиц матча. Следовательно, за это не налагается дисциплинарных взысканий", — сообщили там.

Напомним, перед началом матча игроки обеих команд преклонили колени в знак поддержки движения Black Lives Matter, однако Карасёв, как и его помощники Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба — Россия), Алексей Кульбаков (Белоруссия) решили не присоединяться к акции.

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