УЕФА не планирует наказывать российского арбитра, не вставшего на колено в поддержку темнокожих
Решение арбитры принимают самостоятельно, указали в союзе.
Сергей Карасёв. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует накладывать санкции на российского арбитра Сергея Карасёва, который отказался вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем между "Манчестер Сити" и "Боруссией" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на отдел по связям с общественностью и СМИ УЕФА.
"Решение, встать на колено или нет, принимается по усмотрению игроков, тренеров, официальных лиц матча. Следовательно, за это не налагается дисциплинарных взысканий", — сообщили там.
Напомним, перед началом матча игроки обеих команд преклонили колени в знак поддержки движения Black Lives Matter, однако Карасёв, как и его помощники Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба — Россия), Алексей Кульбаков (Белоруссия) решили не присоединяться к акции.
Весной прошлого года в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский Дерек Шовин применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого горожане вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия. Позже широкую популярность приобрело движение за права темнокожих Black Lives Matter ("Жизни чёрных важны"), созданное в 2013 году.
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