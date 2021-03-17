На Украине зафиксировали антирекорд по смертности от коронавируса

За прошедшие сутки на Украине от коронавируса скончалось 289 пациентов, что стало новым антирекордом для страны. Об этом в "Фейсбуке" сообщил министр здравоохранения Незалежной Максим Степанов.

Предыдущий антирекорд был установлен 11 декабря 2020 года, когда от инфекции умерло 285 человек.

Всего на Украине за минувшие 24 часа выявлено 11 833 новых случая заболевания, а общее число выявленных заражений составляет 1 489 023. Скончалось 28 986 пациентов.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили "украинский" вариант коронавируса, однако в Киеве опровергли эту информацию.

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