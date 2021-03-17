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Категорий: 18

На Украине зафиксировали антирекорд по смертности от коронавируса

Всего в стране скончалось почти 29 тысяч пациентов.

17 марта 2021, 09:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

За прошедшие сутки на Украине от коронавируса скончалось 289 пациентов, что стало новым антирекордом для страны. Об этом в "Фейсбуке" сообщил министр здравоохранения Незалежной Максим Степанов.

Предыдущий антирекорд был установлен 11 декабря 2020 года, когда от инфекции умерло 285 человек.

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Всего на Украине за минувшие 24 часа выявлено 11 833 новых случая заболевания, а общее число выявленных заражений составляет 1 489 023. Скончалось 28 986 пациентов.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили "украинский" вариант коронавируса, однако в Киеве опровергли эту информацию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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