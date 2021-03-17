В России впервые с 1 октября за сутки выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявлено 8998 новых случаев коронавируса, при этом выздоровело 10 755 пациентов, скончалось 427 человек. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В первую пятёрку по числу заболевших вошли Москва (+1201 человек), Санкт-Петербург (+927), Московская (+436), Нижегородская (+352) и Ростовская области (+241).

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего выздоровело в Москве (+1595 за сутки), Петербурге (+997), Подмосковье (+505), Нижегородской (+402) и Ростовской (+349) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 418 436 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 93 364 пациента, 4 024 975 человек выздоровели.

Ранее директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург допустил, что переболевшим коронавирусом может понадобиться только одна доза вакцины.

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