Встреча министров обороны Японии и Украины сорвалась из-за коронавируса

Запланированные на 17 марта переговоры министров обороны Японии и Украины не состоялись. Встречу пришлось отменить из-за положительного теста на коронавирус одного из членов украинской делегации, пишет ТАСС.

Сообщается, что поездка министра обороны Незалежной Андрея Тарана в Токио должна была стать первым официальным визитом главы украинского оборонного ведомства в Страну восходящего солнца. Ожидалось, что Таран пообщается с японским коллегой Нобуо Киси по поводу участия Японии в "Крымской платформе", целью которой является "деоккупация" полуострова.

Кроме того, ранее украинский посол в Японии Сергей Корсунский заявил, что разделяет позицию Токио по вопросу принадлежности Южных Курил. По его словам, Киев выступает за сохранение территориальной целостности Японии и готов сотрудничать со страной в этом вопросе.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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