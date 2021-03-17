Встреча министров обороны Японии и Украины сорвалась из-за коронавируса
Тест на ковид одного из членов делегации Незалежной, прибывшей в Токио, оказался положительным.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Запланированные на 17 марта переговоры министров обороны Японии и Украины не состоялись. Встречу пришлось отменить из-за положительного теста на коронавирус одного из членов украинской делегации, пишет ТАСС.
Сообщается, что поездка министра обороны Незалежной Андрея Тарана в Токио должна была стать первым официальным визитом главы украинского оборонного ведомства в Страну восходящего солнца. Ожидалось, что Таран пообщается с японским коллегой Нобуо Киси по поводу участия Японии в "Крымской платформе", целью которой является "деоккупация" полуострова.
Кроме того, ранее украинский посол в Японии Сергей Корсунский заявил, что разделяет позицию Токио по вопросу принадлежности Южных Курил. По его словам, Киев выступает за сохранение территориальной целостности Японии и готов сотрудничать со страной в этом вопросе.
Напомним, накануне японский политолог, бывший дипломат Акио Кавато заявил, что для решения "территориального вопроса" с Москвой Токио должен заблокировать несколько проливов между материковой Россией и Южными Курилами. По его мнению, японские власти не должны торопиться в решении территориального вопроса, следует дождаться, когда мощь России "снизится, как в 1990-е годы", считает он. В свою очередь, в Совфеде на это ответили, что ни о каких территориальных уступках речи быть не может.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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