Разбитая вдребезги остановка: Лайф публикует видео с места ДТП, где девушка въехала в автобус и вылетела на тротуар

На месте ДТП в Москве, где девушка за рулём въехала в автобус и вылетела на тротуар, работают правоохранители. На кадрах, попавших в распоряжение Лайфа, видно, что оба транспортных средства пострадали не очень сильно — у легковушки помят перёд и разбито лобовое стекло, а у автобуса отлетели бамперы.