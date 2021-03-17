Разбитая вдребезги остановка: Лайф публикует видео с места ДТП, где девушка въехала в автобус и вылетела на тротуар
В результате аварии пострадало два человека.
Разбитая вдребезги остановка: Лайф публикует видео с места ДТП, где девушка въехала в автобус и вылетела на тротуар. Видео © LIFE
На месте ДТП в Москве, где девушка за рулём въехала в автобус и вылетела на тротуар, работают правоохранители. На кадрах, попавших в распоряжение Лайфа, видно, что оба транспортных средства пострадали не очень сильно — у легковушки помят перёд и разбито лобовое стекло, а у автобуса отлетели бамперы.
В результате аварии повреждения получила также остановка общественного транспорта — одна из её составных частей разбилась вдребезги, на асфальте остались лежать лишь мелкие осколки.
Ранее Лайф рассказывал, что авария произошла, когда автобус высаживал пассажиров на остановке. Пострадало два человека, их передали медикам.
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