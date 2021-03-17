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Разбитая вдребезги остановка: Лайф публикует видео с места ДТП, где девушка въехала в автобус и вылетела на тротуар

В результате аварии пострадало два человека.

17 марта 2021, 05:52

Разбитая вдребезги остановка: Лайф публикует видео с места ДТП, где девушка въехала в автобус и вылетела на тротуар. Видео © LIFE

На месте ДТП в Москве, где девушка за рулём въехала в автобус и вылетела на тротуар, работают правоохранители. На кадрах, попавших в распоряжение Лайфа, видно, что оба транспортных средства пострадали не очень сильно — у легковушки помят перёд и разбито лобовое стекло, а у автобуса отлетели бамперы.

В результате аварии повреждения получила также остановка общественного транспорта — одна из её составных частей разбилась вдребезги, на асфальте остались лежать лишь мелкие осколки.

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Ранее Лайф рассказывал, что авария произошла, когда автобус высаживал пассажиров на остановке. Пострадало два человека, их передали медикам.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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