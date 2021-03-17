Шойгу заявил, что Россию беспокоит перемещение большого числа террористов в Афганистан

Россию беспокоит перемещение больших групп террористов в Афганистан и другие страны, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в беседе с казахстанским информационным агентством Tengrinews.

"Что нас тревожит? И не только нас, весь регион. Происходят перемещения больших групп террористов в разные страны, в том числе и в Афганистан. Там уже появилось ИГИЛ*, и мы наблюдаем прибытие тех, кто, во-первых, уехал из Афганистана в Сирию, и плюс к ним добавляются те, кто из Сирии приехал уже в другую страну", — сказал министр обороны, отвечая на вопрос о ситуации в Афганистане.

Шойгу добавил, что серьёзной проблемой республики также является наркотрафик и производство наркотиков. Он подчеркнул, что Россия, как соседнее государство, не может спокойно реагировать на подобное.

Говоря о происходящем в Афганистане, глава Минобороны также высказался на тему договорённостей предыдущей администрации США, их союзников и коалиции вывести войска из страны. Однако сегодня можно увидеть "периодическое "уходим-остаёмся, остаёмся-уходим", подчеркнул Шойгу. Он рассказал, что в разговоре с коллегами из США и Великобритании отмечал, что уходить из региона нужно тогда, когда появится абсолютная уверенность, что там наладилась мирная, нормальная жизнь.

Ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза поднял тему Ближнего Востока. Глава государства отметил, что регион является перспективным для развития внешнеэкономических связей и традиционно дружественным для РФ.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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