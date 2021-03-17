В Москве машина с девушкой за рулём въехала в автобус и вылетела на тротуар

В Москве автомобиль под управлением девушки столкнулся с автобусом, а затем въехал на тротуар. По данным Лайфа, это случилось на улице Стромынка на востоке столицы. Пострадавших передали медикам. На месте ЧП работают сотрудники полиции.

Информацию об аварии подтвердили и в столичном Дептрансе. Там уточнили, что ДТП случилось, когда автобус высаживал пассажиров на остановке. По последним данным, пострадали два человека.

Ранее в Калининграде водитель во время погони влетел в дерево, один человек погиб.

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