В Москве машина с девушкой за рулём въехала в автобус и вылетела на тротуар
Причину ЧП устанавливают сотрудники полиции.
Фото © ТАСС / Демьянчук Александр
В Москве автомобиль под управлением девушки столкнулся с автобусом, а затем въехал на тротуар. По данным Лайфа, это случилось на улице Стромынка на востоке столицы. Пострадавших передали медикам. На месте ЧП работают сотрудники полиции.
Информацию об аварии подтвердили и в столичном Дептрансе. Там уточнили, что ДТП случилось, когда автобус высаживал пассажиров на остановке. По последним данным, пострадали два человека.
Ранее в Калининграде водитель во время погони влетел в дерево, один человек погиб.
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