"Я счастлив": Овечкин сместил канадца с шестого места лучших снайперов НХЛ
На счету российского хоккеиста 718 заброшенных шайб.
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" забросил 718-ю шайбу в регулярных чемпионатах и занял чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя канадца Фила Эспозито с разрывом в одну шайбу. Также Овечкин достиг отметки 1300 очков за карьеру.
It's history babes. 7️⃣ 1️⃣ 8️⃣@ovi8 | #Gr8 pic.twitter.com/gpiLXgFSyq— Washington Capitals (@Capitals) March 17, 2021
"Это история, очень хорошие цифры, я счастлив. Но нужно просто двигаться дальше", — приводит журналистка газеты The Washington Post Саманта Пелл слова Овечкина.
Напомним также, что российский хоккеист также занимает сотое место в топ-100 ассистентов в истории НХЛ.
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