В России предложили сделать льготниками "ликвидаторов пандемии коронавируса"

Ввести отдельную категорию льгот для граждан, борющихся с пандемией CoViD-19, предложил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующая инициатива уже направлена в правительство.

"Прошу вас рассмотреть возможность выделения врачей, учёных, волонтёров, сотрудников специальных служб, принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в РФ, в отдельную льготную категорию "ликвидаторов пандемии коронавируса", — говорится в письме председателю Правительства России Михаилу Мишустину, которое цитирует РИА "Новости".

Петров предлагает выдавать такой категории граждан отличительный знак, а также предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие льготы. То есть наделить такими же правами, как ликвидаторов аварии в Чернобыле.

Ранее стало известно, что из резервного фонда Правительства России будут выделены средства на дополнительные страховые выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом.

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