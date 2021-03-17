В России предложили сделать льготниками "ликвидаторов пандемии коронавируса"
Такая инициатива направлена в правительство.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Ввести отдельную категорию льгот для граждан, борющихся с пандемией CoViD-19, предложил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующая инициатива уже направлена в правительство.
"Прошу вас рассмотреть возможность выделения врачей, учёных, волонтёров, сотрудников специальных служб, принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в РФ, в отдельную льготную категорию "ликвидаторов пандемии коронавируса", — говорится в письме председателю Правительства России Михаилу Мишустину, которое цитирует РИА "Новости".
Петров предлагает выдавать такой категории граждан отличительный знак, а также предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие льготы. То есть наделить такими же правами, как ликвидаторов аварии в Чернобыле.
Ранее стало известно, что из резервного фонда Правительства России будут выделены средства на дополнительные страховые выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом.
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