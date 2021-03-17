Экономист назвал самый опасный период для рубля

Несмотря на многочисленные прогнозы в пользу укрепления российской валюты, не стоит исключать опасные периоды для рубля. О них рассказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

По его словам, в пользу рубля на сегодняшний день играют цены на нефть, интересы инвесторов к рынку и сокращение программы заимствований Минфина посредством ОФЗ. Однако Казанский говорит, что существуют не менее очевидные факторы, которые негативно играют против российской валюты. По словам экономиста, к таким относится соглашение ОПЕК+ и в то же время окончание холодного периода. Это, в свою очередь, повлечёт уменьшение спроса на топливо при увеличенных объёмах добычи.

Эксперт подчёркивает, что не стоит исключать и негативное влияние третьей волны коронавируса, которая в ближайшее время может прийти и в Россию, а также усиливающуюся инфляцию. Казанский обращает внимание на то, что рост ВВП также может стать отрицательным. На этот фактор, по его мнению, может повлиять растущее количество долгов по платежам со стороны малого бизнеса и розничных клиентов.

"Крайне затруднительно сейчас назвать период текущего года, в течение которого осуществление различных комбинаций указанных выше факторов наиболее вероятно. Однако если ставить перед собой такую задачу, то я бы назвал начало мая — середину июня", — резюмировал Казанский.

Он подчёркивает, что нельзя не принимать во внимание и дамоклов меч российской экономики последних семи лет — санкции США и ЕС, которые, независимо от наличия или отсутствия краткосрочных тенденций к усилению, всегда будут учитываться потенциальными инвесторами в рубль.

Ранее Лайф сообщал, что курс доллара и евро обновил очередной минимум. Экономисты считают, что надвигается момент, когда валюту можно будет купить с максимальной выгодой.

Авторы