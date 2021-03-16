Валютный инцидент: какой минимум рискует обновить доллар и когда на рынке наступит час икс

Курс доллара и евро обновил очередной минимум. Экономисты считают, что надвигается момент, когда валюту можно будет купить с максимальной выгодой. До каких отметок может подорожать рубль и когда это произойдёт?

Чем выделяется рубль на валютном рынке

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С начала марта рубль начал довольно бойко и уверенно укрепляться. Причём вопреки многим пессимистичным прогнозам. На этой неделе курс доллара опустился ниже 73 рублей, а евро — ниже 87.

— Рубль, по сути, ещё и не укреплялся. К 16 марта стоимость барреля в рублях составляет около 4950. Это говорит о сильной недооценённости российской валюты. В данном курсе около 10 рублей добавляют уже назначенные рестрикции и ожидание новых. По всем остальным параметрам у рубля почти нет конкурентов в мире. Внешний долг страны ниже международных резервов. Торговый баланс и сальдо текущих операций остаются положительными, — говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер", эксперт "Открытия Resеarch" Андрей Кочетков.

Он считает, что единственный рыночный недостаток российской валюты — её отрицательная доходность, то есть ставка Центробанка ниже инфляции. Доходность рынка ОФЗ остаётся выше инфляционного показателя, но она не покрывает волатильность курса. Впрочем, Центробанк обещает нормализовать свою денежную политику в течение года. По мнению Андрея Кочеткова, это должно вернуть рублю положительную доходность и стать существенным аргументом для его укрепления.

Что касается доллара и евро, то на них сейчас не лучшим образом влияют сразу несколько факторов. Андрей Кочетков обращает внимание, что все ведущие мировые центробанки сейчас проводят сверхмягкую денежную политику, включая количественное смягчение. Проще говоря, включают печатный станок. В результате предложение евро, доллара, фунта и иены в глобальной финансовой системе увеличивается. Неудивительно, что затем они начинают терять в цене.

— Более того, начинают появляться вопросы о долговой устойчивости как стран еврозоны, так и США. Фактически это проведение проинфляционной политики, которая приведёт и уже приводит к росту цен на реальные товары. Рубль — валюта, которая во многом зависит от стоимости товаров сырьевой группы. Он неизбежно выиграет от нового цикла роста цен. Укрепление российской валюты также в интересах государства. Дело в том, что более сильный рубль снизит инфляционное давление и уменьшит необходимость ужесточить денежную политику Центробанка, — объяснил Андрей Кочетков.

Аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов отметил, что рубль заметно укрепился за пару недель и вполне может продолжать двигаться в том же направлении и дальше. Однако ситуация с российской валютой остаётся неоднозначной. По мнению аналитика, рост может смениться падением из-за возможных санкций со стороны США, Великобритании и Евросоюза. Также против рубля играет и нарастающая третья волна пандемии в Европе, так как российская валюта — рисковая, а глобальный кризис понижает аппетит к риску среди инвесторов.

В то же время Андрей Маслов заметил, что продолжается рост цены на нефть, которая стала катализатором подорожания рубля и других валют стран – экспортёров нефти. По его словам, сейчас многие аналитики предсказывают восстановление спроса на чёрное золото ближе к осени. Если это произойдёт, то у курса рубля появится новый драйвер для роста.

Когда наступит час икс для покупки валюты

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Андрей Кочетков считает, что покупать валюту ещё рано. По его оценкам, рубль слишком слаб, чтобы агрессивно обменивать его. Впрочем, он рекомендует задуматься о покупке валюты тем, кто в ближайшее время планирует расплачиваться ею. Например, если предстоит поездка за границу.

— В целом, скорее всего, российская валюта сможет подойти вплотную к 72 рублям за доллар и 86 рублям за евро уже на горизонте одной-двух недель. Но также на этой неделе пройдут заседания ФРС, Банка Англии и Банка Японии. Несмотря на то что аналитики не ожидают изменений в монетарной политике ведущих регуляторов, всё же поведение инвесторов может измениться. Также стоит учитывать санкционные и геополитические риски, которые некоторое время оставались вне фокуса внимания инвесторов, — предупреждает Андрей Маслов.

В ближайшие недели курс рубля к доллару будет в пределах 72–75, а к евро — 86–90. Такой прогноз даёт инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. По его мнению, укрепление российской валюты к нижним границам этих диапазонов возможно при сохранении общего оптимизма на мировых рынках, удержании цен на нефть на уровне 65–70 долларов за баррель и относительной стабильности геополитического фона.

— Стратегически наиболее подходящими моментами для покупки долларов или евро являются периоды укрепления к ним рубля. В целом же для системных накоплений разумно покупать валюту периодически, небольшими частями. Например, каждый месяц. В этом случае на длительном горизонте вы получите усреднённый курс. Что же касается того, какую долю сбережений хранить в валюте, то тем, кто зарабатывает и тратит преимущественно в рублях, рекомендуется не менее 50% держать в российских деньгах. Остальная часть может быть в валюте или в валютных инструментах, например в ПИФах, — рассказал Александр Бахтин.

Какой доход приносит валюта

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Аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов считает, что оптимальный момент для покупки валюты уже наступил. Рубль укрепился до значений начала прошлого года. Относительно низкая стоимость доллара и евро даёт возможность приобрести валюту выгодно и в дальнейшем получить дополнительный доход, когда иностранные валюты вновь начнут расти. Дело в том, что рубль укрепился за счёт высоких нефтяных котировок и на общем позитиве мировых бирж. Но эта ситуация может измениться, если начнётся третья волна пандемии, которая уже регистрируется в Европе.

— Именно сейчас стоит купить иностранную валюту, если есть такая необходимость. Например, в прошлом году покупка долларов принесла 22% прибыли, а евро — почти 30%. Таким образом, действительно можно получить пассивный доход, лишь вкладываясь в доллар и евро. Что касается перспектив рубля, то в настоящее время отечественная валюта может ещё удержаться на текущих уровнях. Однако затем произойдёт коррекция. Это всегда происходит: период укрепления рубля сменяется периодом ослабления. Вполне возможно, что в ближайшее время доллар вырастет до 74–75 рублей, евро поднимется выше 88 рублей за единицу, — полагает Денис Бадьянов.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов тоже считает, что время для покупки валюты сейчас подходящее. По его словам, это традиционный способ для россиян защитить свои рублёвые накопления. И, конечно, покупать валюту выгодно по более низкому курсу. Ещё недавно доллар стоил около 80 рублей, а евро — выше 94 рублей. По мнению аналитика, текущий курс даёт отличную возможность для выгодной покупки валюты.

Что касается рубля, то для него фактором поддержки выступают нефтяные цены, которые серьёзно растут (баррель стоит около 70 долларов, чего не было с конца 2019 года). Кроме того, считает Артём Тузов, общая ситуация на мировом рынке, оптимизм инвесторов, надежды на скорое восстановление глобальной экономики создают позитивный фон, на котором рубль укрепляется относительно доллара и евро. Но есть опасения, что обострение обстановки с коронавирусом всё испортит.

— Поэтому стоит обезопасить свои накопления, пока есть такая возможность. Но в позитивном сценарии рубль на длительный период будет оставаться в рамках 73–76 в паре с долларом и на уровне 87–90 в паре с евро, — пояснил Артём Тузов.

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