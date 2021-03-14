Почти 200 банков могут закрыться: какие новые риски появились у клиентов

12 марта лицензии лишились сразу три банка и одна НКО. Таким образом, ускорился процесс закрытия кредитных организаций. По подсчётам экономистов, для нормальной работы в стране вполне хватило бы и 200 банков. Это значит, что закрыться может почти половина работающих сейчас финансовых организаций. Насколько оправдан такой прогноз? Какие банки попали в зону риска, и на что сейчас нужно обращать внимание, чтобы защитить свои сбережения?

Какие банки могут закрыться уже в этом году

По данным Центробанка, на 1 марта в России насчитывалось 364 банка. С тех пор ряды кредитных организаций поредели. Без лицензии остались московские "Альба альянс", "Современные стандарты бизнеса" и "Форбанк". Это произошло ещё 12 марта.

В этот же день право на осуществление банковских операций потеряла и одна небанковская кредитная организация (НКО) — "Сетевая расчётная палата" в Казани. Кстати, она не является участником системы страхования вкладов. При этом по величине активов занимала 277-е место в рейтинге.

Этой весной лицензии лишились вообще не самые маленькие банки. В конце списка оказались только "Современные стандарты бизнеса" (занимавшие 352-ю строчку банковского рейтинга ЦБ). "Альба альянс" стоял на 282-м месте, "Форбанк" — на 221-м.

— Если ЦБ отзывает лицензию у кредитной организации, на то есть веские причины. Причём не так важно, в какой сотне рейтинга она находится. В целом количество кредитных организаций в России будет снижаться. Это наследие 90-х годов прошлого века, когда в стране работали тысячи небольших банков. Сейчас их всё ещё слишком много. Для России достаточно и 200 банков, — говорит экономист, квалифицированный инвестор и независимый трейдер Дмитрий Слепцов.

Впрочем, если банк небольшой, то это ещё не значит, что в нём опасно держать деньги. К тому же условия по кредитам и вкладам там могут быть значительно выгоднее, чем в крупных организациях.

— На самом деле все небольшие банки разные. Если это "дочка" крупного нефтяного или металлургического холдинга, то риски работы с ней не очень велики. А вот проценты по вкладам однозначно будут выше. Если же это просто небольшая финансовая компания, то риски потерять часть суммы действительно существуют. От них лучше держаться подальше. Рентабельность классического банковского бизнеса не очень велика. Известны даже случаи, когда акционеры добровольно принимали решение о закрытии банка, — рассказал руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

Какие новые риски появились для клиентов

Ещё недавно считалось, что при закрытии банка могут пострадать только обладатели вкладов. Сейчас список рисков для многих клиентов расширился. По словам Александра Разуваева, в целом система страхования вкладов работает. Если на счёте было менее 1,4 миллиона, то деньги вернут. В ряде случаев эта сумма может быть увеличена до 10 миллионов. Возврат гарантирован, если банк является участником программы по страхованию вкладов. После закрытия организации деньги вкладчикам перечислит Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В то же время пока ещё встречаются случаи с двойной бухгалтерией. Как пояснил Александр Разуваев, есть риск не оказаться в официальном реестре вкладчиков в случае банкротства банка. Кроме того, специфические проблемы могут ждать клиентов, у которых есть активы на фондовом рынке. Раньше среди новичков их было немного, но в прошлом году спрос на услуги брокеров резко вырос. На фондовый рынок хлынул огромный поток неквалифицированных инвесторов. Так люди отреагировали на снижение ставок по вкладам, которые планомерно опускались.

— По закону, если вы работаете на фондовом рынке, например покупаете акции на Московской бирже, имущество брокера и клиента отделено. Таким образом, требования кредиторов банка не распространяются на деньги, акции и облигации на вашем брокерском счёте. Но это на бумаге. В реальной жизни может быть всё. Есть риск потерять и деньги, и активы. Если говорить про фондовый рынок, то лучше пользоваться услугами только крупных финансовых компаний, акционерами которых являются государство и ведущие корпорации-экспортёры. Комиссия у всех брокеров примерно одинаковая. Нет смысла рисковать, — считает Александр Разуваев.

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артём Деев говорит, что банки сейчас предлагают крайне низкие ставки по депозитам, а при текущей инфляции они уходят в минус и не дают заработка совсем. Фактически клиент оплачивает содержание своих денег на счёте. Поэтому имеет смысл рассмотреть возможность покупки валюты на бирже или открытие металлического счёта через банк, который предоставляет такие услуги. Для этих целей Артём Деев тоже советует обращаться в кредитные организации из топ-100. Другим, считает аналитик, сейчас будет трудно удержаться на плаву из-за падения доходов.

— Выбирать банк нужно не только по специальным предложениям (кешбэку и процентам на остаток), но и основываясь на "народном рейтинге". Если про банк вы и ваши знакомые слышите в первый раз, то стоит дополнительно почитать о нём отзывы в Интернете, посмотреть информацию на специальных агрегаторах. Что касается сбережений, то никогда не нужно вкладывать все деньги на брокерские счета. Самая идеальная схема в данном случае — это 20% сбережений хранить наличными, а остальное — на депозите. И только в том случае, если у вас появляются дополнительные свободные деньги, которые вы не боитесь потерять, можно пробовать инвестировать их в акции и облигации, — объясняет исполнительный директор платформы "Фаст ривер" Тимофей Перов.

По его словам, золотое правило — не хранить в каждом банке совокупную сумму, превышающую 1,4 млн рублей. Однако клиент имеет право требовать полного возврата денег. Если введён мораторий, то получить остаток вклада можно будет после того, как его снимут.

Когда у банка отозвали лицензию и начали процедуру банкротства, его активы распродадут. Затем полученные деньги направят на выплаты вкладчикам и кредиторам банка. Как пояснил Тимофей Перов, интересы клиента в ходе ликвидации будет представлять АСВ. Подтверждать своё право по остаткам вкладов не требуется.

— Сейчас активно будет вестись работа по консолидации финансового сектора после коронакризиса. Банки будут закрываться каждый месяц. Поэтому стоит уже сейчас задуматься о том, не пора ли переложить деньги в более надёжное место. Сигналы о проблемах банков всегда одинаковы: обработка трансакций дольше, чем обычно, смещение графика работы или закрытие отделений, в которых обслуживался клиент, перебои в работе кол-центров, сложности с тем, чтобы забрать наличные. Если у банка возникнут проблемы, то все текущие счета (независимо от того, кредитные они или дебетовые) переходят на баланс банка-санатора. Поэтому по вопросам обслуживания кредитных обязательств после того, как банк лишили лицензии, стоит обращаться именно в ту организацию, которая будет замещать лопнувший банк. То же самое можно сказать и по обслуживанию текущих счетов, — резюмирует эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

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