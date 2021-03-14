"Мыть подъезд ежедневно": Вступили в силу новые санитарные правила для вашего управдома

Новым документом закрепляются новые правила содержания подъездов и вообще жилых домов. Если сейчас управляющие компании проводят влажную уборку в лучшем случае раз в неделю, то теперь все "клининговые мероприятия" должны выполняться ежедневно в виде "влажной уборки", и не просто водой, а с применением чистящих средств. Как показал опрос Лайфа, пока коммунальщики просто саботируют эту свою обязанность. А кое-кто уже заявил, что для выполнения новых СанПиН нужно повысить тарифы на коммунальные услуги.

— Конечно, возмущение управляющих компаний новыми правилами не имеет под собой никаких правовых оснований, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — К сожалению, за последние пять – десять лет некоторые УК очень привыкли в лучшем случае убирать подъезд раз в неделю, но при этом включать в платёжку строку "Содержание и обслуживание общедомового имущества" они не забывают.

Фото © ТАСС / Артеменков Александр

Строго по закону есть небольшая коллизия: размер платы за содержание, обслуживание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений (п. 7 ст. 156 Жилищного кодекса РФ), однако его решением не может быть установлен тариф, не позволяющий проводить уборку в установленном СанПиН количестве раз (п.п. 29,35 постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491), а это значит, что теперь УК придётся либо честно договариваться с жильцами и реально проводить уборки так, как положено по нормативам, и предоставлять реальные цифры по оплате труда уборщиков (это не всегда выгодно для УК, так как такой контроль даже может снизить общедомовые расходы), либо никаких собраний не проводить, оставить тарифы и ситуацию с уборкой "как есть" и рассчитывать, что никто из жильцов не будет следить за неукоснительным исполнением новых нормативов СанПиН. Кстати, новые правила кроме требований к уборке подъездов теперь предписывают обязательную дезинфекцию всего мусоропровода (раз в месяц), мусороприёмных камер (раз в неделю) и строгий контроль за отсутствием мусора на лестничных клетках и подъездных площадках (п.п. 131-133 СанПиН 2.1.3684-21), теперь это будет являться нарушением и санитарного, и противопожарного законодательств.

Контроль за мусором и придомовой территорией

Не обошли новые нормы и тему вывоза мусора. Это связано прежде всего с развитием в РФ программы раздельного сбора отходов и создания инфраструктуры, позволяющей осуществлять сортировку твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Теперь СанПиН закрепляет ряд обязательных положений, о которых ранее даже не вспоминали.

Например, возле каждого многоквартирного дома должны быть оборудованы специальные площадки для накопления ТКО с подъездными путями и твёрдым (асфальтовое, бетонное) покрытием. Вокруг площадки требуется наличие ограждения высотой не менее метра, которое будет препятствовать распространению отходов за её пределы.

Теперь, согласно требованиям СанПиН, вывозить ТКО при температуре +5 градусов и выше должны не реже одного раза в сутки, а при температуре +4 градуса или ниже — один раз в трое суток. Работники мусоровоза обязаны собирать мусор, если он высыпался при погрузке. Остальной мусор вокруг площадки обязана убирать УК. При этом вывозить мусор по ночам теперь запрещено. Время работы мусорных машин определено с 7 до 23 часов.

Фото © ТАСС / Коротаев Артем

— Если государство идёт по пути реформирования системы сбора отходов, то вполне логично, что под эти задачи должны меняться требования санитарных норм, — считает член адвокатской палаты Калининградской области Александр Поляков. — Однако меня смущает отсутствие системы контроля за исполнением управляющими компаниями требований новых СанПиН. Получается так: сами требования обновили, и теперь за их соблюдением должны следить муниципальные чиновники, которые к этому, как правило, не стремятся, либо сами граждане, контрольные полномочия которых весьма ограниченны, ведь закон им не позволяет самостоятельно штрафовать свои УК даже за явные нарушения, а каждый раз обращаться за судебной защитой — это слишком длинный путь.

Ещё отдельно в новых правилах СанПиН выделены требования к УК по поводу благоустройства придомовых территорий и дворов многоквартирных домов (п. 124): они должны иметь проезды и тротуары с твёрдым покрытием, электрическое освещение, а также должны ежедневно убираться. Новыми регламентами также установлено, что при температуре от +10 градусов обязателен полив территории, а если ниже 0 — должны проводиться "антигололёдные мероприятия". При этом предполагается, что земельные участки благоустраиваются, озеленяются и поддерживаются в должном состоянии за счёт всё тех же взносов на содержание и обслуживание, что ежемесячно платят собственники помещений многоквартирных домов. Такой механизм финансирования определён требованиями Правительства РФ по санитарно-эпидемиологическому благополучию жителей многоквартирных домов и входит в перечень обязанностей управляющих организаций (п. 10 постановления Правительства РФ № 491).

Когда можно не платить

Как показывает практика, некоторые недобросовестные УК вместо того, чтобы следовать всем санитарным регламентам, иногда даже пытаются получить дополнительную плату за то, что они и так обязаны делать в соответствии с законом. Такие действия являются не только прямым нарушением санитарных норм, ответственность за которые предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ, но и идут вразрез с требованиями Закона № 2300-1 "О защите прав потребителей".

Для того чтобы написать жалобу на действия УК в жилищную инспекцию, имеет смысл получить на руки копию договора, в соответствии с которым УК осуществляет свою деятельность. В этом договоре помимо услуг, входящих в ежемесячную коммунальную плату, могут быть включены и иные виды работ, которые УК обязуется выполнять в целях поддержания вашего дома в надлежащем состоянии. Коммунальщики обязаны предоставить копию договора по требованию собственника квартиры.

Ссылаясь на пункты этого договора и на законодательство РФ, следует жаловаться в Государственную жилинспекцию и в суд. Если Госжилинспекция не отреагировала на решение суда или её действия были неэффективны, собственник имеет право в соответствии с п. 8.2 ст. 162 ЖК РФ полностью либо частично отказаться от исполнения договора до устранения нарушений. То есть не платить деньги за услугу, оказываемую ненадлежащим образом.

Авторы