Экономист рассказал, как расширенный доступ ФНС к банковской тайне скажется на россиянах

Новый закон о расширении доступа ФНС к банковской тайне упростит налоговое администрирование и поможет бороться с серой экономикой, но на законопослушных гражданах никак не скажется. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил кандидат экономических наук Валерий Сенков.

Он объяснил, что Федеральная налоговая служба сделала следующий шаг в рамках своей дорожной карты 2014 года "Совершенствование налогового администрирования".

"ФНС — это фактически современная IT-компания, которая в рамках цифровизации всех процессов администрирования будет генерировать данные из разных регистров. Сейчас уже есть онлайн-кассы, летом будет прослеживаемость товаров. Продолжается процесс маркировки всех товарных групп, который закончится к 2024 году", — пояснил Сенков.

С каждым годом, по словам экономиста, всё меньше россиян пытаются придумать какие-либо схемы ухода от налогов. Поэтому действие нового закона не ощутят на себе законопослушные граждане страны. Однако нужно повышать финансовую и юридическую грамотность населения, а также степень доверия людей к государству.

Напомним, что с 17 марта налоговым органам России предоставят расширенный доступ к банковской тайне граждан страны. Кредитные организации должны будут в течение трёх дней со дня получения запроса предоставлять налоговикам данные по отдельным операциям и копии определённых документов своих клиентов.

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