С Авто.ру уходят дилеры: из-за скрытого налога площадки с продажи снято порядка 2000 подержанных машин

Российские автодилеры намереваются удалить большую часть объявлений о продажах автомобилей из сервиса "Авто.ру". Из-за высоких расходов на продвижение объявлений продавцы были вынуждены повышать цены на автомобили, а все расходы в конечном счёте оплачивали покупатели. Лайф разбирался, почему автодилеры начали отказываться от сервиса объявлений и что будет с ценами на автомобили после перехода продавцов на другие площадки.

Особенности национального авторынка

Особенности рынка автомобилей с пробегом везде примерно одни и те же — купить машину подешевле, привести в нормальный вид и продать как можно дороже. В случае с обычными водителями этот бизнес может быть относительно прибыльным — скромный перекупщик часто ставит её возле дома, не платит за парковку, охрану, свет, газ и тепло в автосалоне, не задаётся вопросами аренды земли, ему не нужно содержать штат продавцов.

Фото © ТАСС / Ваганов Антон

Для крупных автодилеров продажа автомобилей с пробегом — головная боль. Но соблазн продавать б/у авто в России велик — только за прошлый год, и даже несмотря на пандемию, россияне купили 5,5 млн таких машин, побив рекорд 2019 года на 1,7%. Задача для автодилера при этом не меняется: средний показатель оборачиваемости склада у хорошего продавца — от 100 автомобилей на приём и столько же на продажу в месяц. Однако цена, по которой дилеры продают их клиентам, напрямую зависит не только от адекватности автосалона, но и от условий размещения на двух крупнейших интернет-площадках.

Большой бизнес

Статистика объявлений у двух самых популярных сайтов с объявлениями о продаже авто — Auto.ru и Avito — неплохая: 383 тыс. активных объявлений у "Авто.ру" и 540 тыс. — у "Авито". Оба ресурса активно рекламируются: автоблогеры, журналы, контекстная реклама, рассылка на почту — в ход идут все средства. Но для обычного пользователя сервисы всегда бесплатны, кроме тех случаев, когда нужно продвинуть объявление в выдаче или проверить автомобиль по VIN-коду. За чей счёт столь щедрое предложение? Оказывается, за всё платят автодилеры и... сами водители.

Все дилеры принимают автомобиль в trade-in или покупают у владельца ниже его рыночной цены. Разница между закупочной ценой и рынком — плата за удобство. Продавец сразу уходит с деньгами, а дилер получает машину значительно дешевле. Если с машиной всё в порядке и она ликвидна, её почти сразу продают. На бюджетных автомобилях (Solaris, Rio, Rapid, Octavia и т.д.) зарабатывают 30–40 тыс. рублей, на бизнес-классе и премиуме — от 80 тыс. до миллиона с одной машины.

Размещения на "Авто.ру" стоят дилерам приличных денег. По тарифам на листинг для Москвы и Московской области за бюджетный автомобиль придётся заплатить 500 рублей в сутки сразу и ещё 50 рублей за каждые последующие. Хотите продвинуть и выделить объявление? Готовьте ещё десять тысяч.

© auto.ru

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Источники в нескольких крупных дилерских центрах отмечают, что средняя стоимость объявления на "Авто.ру" для дилеров приближается к 900 рублям, а каждый день его показа на сайте обходится в 550 рублей. В месяц за одно объявление набегает приличная сумма — около 18–20 тыс. рублей. Просто за то, что объявление висит на сайте. То есть, приходя в крупный автосалон за нужной машиной, обычный водитель должен быть готов к тому, что из своего кармана он заплатит "Яндексу" примерно 30–40 тыс. рублей, и ещё столько же на нём может заработать автодилер.

Автоэксперт и телеведущий Ярослав Левашов — один из тех, кто стоял у истоков создания классифайда для Auto.ru и занимался разработкой калькулятора для расчёта стоимости размещения. По его словам, изначально основной акцент делался на выявление перекупщиков, однако после того, как в Интернет пришли крупные автодилеры, для них ввели отдельные тарифы.

Все решения тогда принимались очень аккуратно. У нас была даже своя "фокус-группа" из людей от дружественных дилерских центров до небольших площадок и отдельных перекупщиков. Вместе с ними мы плавно создали комфортную модель монетизации продаж. С этой моделью проект и был продан. То, что происходит с объявлениями сейчас, я не знаю. Я, как и многие мои друзья, перестал пользоваться "Авто.ру" как сервисом продажи личных автомобилей после ряда нелепых блокировок, удалений и прочих действий модераторского механизма, который "допилили" там совершенно до абсурдных алгоритмов Ярослав Левашов Автоэксперт, телеведущий

Левашов добавил, что попытка автодилеров заложить расходы на рекламу в маржинальность продаж не вызывает удивления.

Не думаю, что до такой степени, что цены на машины ощутимо выросли, но свой вклад "Авто.ру" однозначно вносит. Пока ещё вносит, так как, насколько я знаю, многие оттуда уже ушли, не вытерпев всех изменений, и... не ощутили никакой разницы Ярослав Левашов Автоэксперт, телеведущий

Шелест купюр

Представители дилеров отмечают, что "Авто.ру" не является монополистом в продажах авто, но пока остаётся одним из крупнейших игроков. Рекламу на этом ресурсе источники Лайфа среди крупнейших автодилеров Москвы и области называют сопутствующими необходимыми расходами, без которых продажа автомобиля превратится в долгий и случайный процесс. При этом тарифы для юрлиц, по словам источника Лайфа, в пять раз выше по сравнению с объявлениями от обычных водителей.

Про свою честность в работе с клиентом дилеры любят лукавить, поэтому важно знать одно: все расходы, связанные с содержанием автомобиля, купленного для перепродажи, они будут стремиться переложить на покупателя. Таков закон бизнеса — заработай или разорись.

В пресс-службе московского автодилера "Авилон" нам рассказали некоторые детали сотрудничества с Auto.ru. При размещении объявлений о продаже автомобилей с пробегом компания платит непосредственно за выгрузку, а в дополнение продавцу выставляется тариф за каждый день размещения.

Auto.ru — один из самых дорогих классифайдов, поэтому не все дилеры размещают там свои предложения. Клиенты площадки публикуют там автомобили, которые не были оперативно реализованы, а также неликвидные модели. Доля трафика с этой площадки по автомобилям с пробегом снижается, но пока ещё составляет до 40% от всех обращений. От объявлений о продаже новых авто мы получаем около 10–15% обращений. Конверсия в продажу по новым автомобилям с этой площадки равна конверсии с сайта дилера, от объявлений авто с пробегом конверсия в два раза ниже по сравнению с сайтом Пресс-служба "Авилон"

Мы попросили "Яндекс" прокомментировать историю с ценообразованием и условиями размещения объявлений для юридических лиц. В пресс-службе интернет-гиганта, купившего "Авто.ру" в 2014 году за 175 млн долларов, нам ответили, что новые автомобили размещаются на Auto.ru бесплатно и в любом объёме, а оплата берётся за звонки потенциальных покупателей по объявлениям.

"Объявления о продаже подержанных машин тарифицируются поштучно и посуточно. Все прайс-листы опубликованы на нашем сайте. Также мы расширяем программу лояльности — с этого года запустили систему скидок для наших постоянных партнёров, размещающих б/у авто. Если говорить про платное продвижение, то это стандартные для всех классифайдов услуги вроде поднятия в поиске или закрепления на верхней строчке поисковой выдачи", — сообщили в пресс-службе "Яндекса". Там также добавили, что дилеры, которые публикуют качественные объявления и не были замечены в продаже машин со скрученным пробегом или другими аналогичными проблемами, получают пометку "Проверенный дилер". Про одного из таких мы рассказывали в одном из наших предыдущих материалов.

Своё мнение по поводу тарифов Auto.ru для автосалонов высказал и координатор движения "Синие ведёрки", руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Пётр Шкуматов. По его словам, сервис понемногу сдаёт позиции по сравнению с другими классифайдами, но рост стоимости автомобилей не связан с ценовой политикой сервиса.

В основном сейчас вся "вторичка" переходит на Avito. Но сам по себе рынок автомобилей с пробегом реагирует на ценовые колебания новых автомобилей. Если новые авто подрастут в цене на 15 процентов за год, то и б/у автомобили тоже до этого уровня подтянутся. Свои коррективы по ценам и наличию автомобилей внёс и локдаун. Если ничего не случится, то уже в этом году мы можем увидеть стабилизацию цен Пётр Шкуматов Координатор движения "Синие ведёрки", руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов"

Стихающая музыка

В конце февраля 2021 года Лайфу стало известно, что автодилеры Inchcape и автохолдинг "Максимум" (Спб) намереваются отказаться от размещения объявлений на "Авто.ру". По имеющимся данным, переговоры "Яндекса" и продавцов автомобилей по снижению тарифов ни к чему не привели, и автодилеры намерены убрать с "Авто.ру" большую часть объявлений о продаже автомобилей с пробегом. Руководство крупных дилерских центров планирует продавать машины либо на "Авито" — там, по словам источника, знакомого с ситуацией, размещать и продвигать объявления дешевле, — либо напрямую с собственного сайта.

Представители Inchcape и автохолдинга "Максимум" пока не подтвердили информацию об окончательном разрыве отношений с "Яндексом" и "Авто.ру". Вопросы по поводу происходящего мы также задали и Российской ассоциации автодилеров, однако ответ от профессиональных продавцов автомобилей пока не поступил. Некоторые крупные игроки тем временем рассматривают вариант полного отказа от работы с Auto.ru, а массовый исход может лишить сервис десятков, если не сотен миллионов рублей прибыли.

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