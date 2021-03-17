Россиянин поставил рекорд Гиннесса, нырнув на 80 метров в Байкал
Своё достижение уникальный спортсмен посвятил самому озеру.
Фото © Instagram / kobzevnasvyazi
Спортсмен-экстремал Алексей Молчанов погрузился под лёд озера Байкал на рекордную глубину в 80 метров в бухте Змеиная Ольхонского района Иркутской области. Тем самым он поставил двадцатый на своём счету рекорд для Книги Гиннесса.
"Новый рекорд я бы хотел посвятить этому удивительному месту. Байкал — это уникальное природное явление и живой организм, который важно сохранить для будущих поколений!" — написал в "Инстаграме" Молчанов.
В свою очередь, глава региона Игорь Кобзев в социальных сетях отметил, что в покрытом льдом озере погрузиться на глубину — нелёгкое дело. Задачу усложняют как физические, так и психологические факторы. Ведь над спортсменом не только толща воды, но и слой льда лишь с небольшой прорубью.
"Важно, что достижение Алексея — не рекорд ради рекорда. Так он показывает своё неравнодушие к проблемам экологии. Заставляет других людей задуматься о сохранении природы и чистой воды", — заметил Кобзев.
А программист из Томска ранее установил мировой рекорд по жиму штанги под водой, побив достижение спортсмена из Америки. Виталий Вивчар отжал снаряд весом 50 килограммов 76 раз.
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