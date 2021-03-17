Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Джо Байден обратился к мигрантам: Не приезжайте

Глава Белого дома посоветовал потенциальным переселенцам "не покидать свои города".

17 марта 2021, 03:14
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден призвал мигрантов не пытаться незаконно проникнуть в Штаты, в том числе из Мексики. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу ABC.

Американского лидера попросили прокомментировать сообщения о стремительном росте числа мигрантов, задерживаемых властями США на границе с Мексикой. Глава Белого дома подчеркнул, что это наблюдалось и в прошлые годы — в 2019 и 2020 году. При этом Байден не согласился с мнением о том, что происходящее является следствием его якобы слишком мягкого подхода к нелегалам.

Сестра Ким Чен Ына пригрозила лишить США спокойного сна

Сестра Ким Чен Ына пригрозила лишить США спокойного сна

"Я могу ясно сказать — не приезжайте", — ответил президент Америки.

Байден также обратился с призывом к мигрантам, которые намерены незаконно проникнуть на территорию Штатов, "не покидать свои города".

Перед этим Министерство внутренней безопасности США сообщило, что страна должна быть готова к прибытию рекордного за последние два десятилетия числа нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки. Добавим, что ранее Байден решил отменить введённый его предшественником Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе Штатов и Мексики.

Ранее сообщалось, что президент США не смог вспомнить имя министра обороны страны Ллойда Остина и запамятовал название Пентагона.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Посольство России резко ответило на новые обвинения по поводу "вмешательства" в выборы США

сегодня в 04:10

США обвинили Россию в стремлении "очернить" Байдена во время президентских выборов

вчера в 18:51

"Россия уже психует": На Украине похвастались новой крылатой ракетой

сегодня в 03:44

СКР показал видео из сгоревшей квартиры, где погибли четверо детей

сегодня в 04:34

"Я счастлив": Овечкин сместил канадца с шестого места лучших снайперов НХЛ

сегодня в 04:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1