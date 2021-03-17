Джо Байден обратился к мигрантам: Не приезжайте
Глава Белого дома посоветовал потенциальным переселенцам "не покидать свои города".
Фото © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден призвал мигрантов не пытаться незаконно проникнуть в Штаты, в том числе из Мексики. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу ABC.
Американского лидера попросили прокомментировать сообщения о стремительном росте числа мигрантов, задерживаемых властями США на границе с Мексикой. Глава Белого дома подчеркнул, что это наблюдалось и в прошлые годы — в 2019 и 2020 году. При этом Байден не согласился с мнением о том, что происходящее является следствием его якобы слишком мягкого подхода к нелегалам.
"Я могу ясно сказать — не приезжайте", — ответил президент Америки.
Байден также обратился с призывом к мигрантам, которые намерены незаконно проникнуть на территорию Штатов, "не покидать свои города".
Перед этим Министерство внутренней безопасности США сообщило, что страна должна быть готова к прибытию рекордного за последние два десятилетия числа нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки. Добавим, что ранее Байден решил отменить введённый его предшественником Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе Штатов и Мексики.
Ранее сообщалось, что президент США не смог вспомнить имя министра обороны страны Ллойда Остина и запамятовал название Пентагона.
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