Врач рассказал россиянам, как укрепить иммунитет весной

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал об эффективных способах укрепить иммунитет в межсезонье. Прежде всего следует убедиться, что организм не страдает от дефицита витамина D. Но и его избыток пользы человеку не принесёт. Также не стоит рассчитывать на то, что ситуацию можно поправить с помощью иммуномодуляторов или иммуностимуляторов.

"Бывают иммуномодуляторы, которые действительно применяются эффективно, но их применяют при серьёзных заболеваниях, вызванных какими-то грозными вещами, которые дают настоящий иммунодефицит. В частности, сюда относятся гепатит, ВИЧ", — заметил он в беседе с радио "Спутник".

Медик добавил, что для укрепления иммунитета нужно как можно больше находиться на солнце, высыпаться, полноценно питаться и заниматься спортом.

Ранее было названо опасное для иммунитета вещество из напитков и десертов.

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