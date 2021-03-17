Врач рассказал россиянам, как укрепить иммунитет весной
Нужно стараться, чтобы сон и питание были полноценными.
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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал об эффективных способах укрепить иммунитет в межсезонье. Прежде всего следует убедиться, что организм не страдает от дефицита витамина D. Но и его избыток пользы человеку не принесёт. Также не стоит рассчитывать на то, что ситуацию можно поправить с помощью иммуномодуляторов или иммуностимуляторов.
"Бывают иммуномодуляторы, которые действительно применяются эффективно, но их применяют при серьёзных заболеваниях, вызванных какими-то грозными вещами, которые дают настоящий иммунодефицит. В частности, сюда относятся гепатит, ВИЧ", — заметил он в беседе с радио "Спутник".
Медик добавил, что для укрепления иммунитета нужно как можно больше находиться на солнце, высыпаться, полноценно питаться и заниматься спортом.
Ранее было названо опасное для иммунитета вещество из напитков и десертов.
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