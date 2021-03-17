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Врач рассказал россиянам, как укрепить иммунитет весной

Нужно стараться, чтобы сон и питание были полноценными.

17 марта 2021, 03:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал об эффективных способах укрепить иммунитет в межсезонье. Прежде всего следует убедиться, что организм не страдает от дефицита витамина D. Но и его избыток пользы человеку не принесёт. Также не стоит рассчитывать на то, что ситуацию можно поправить с помощью иммуномодуляторов или иммуностимуляторов.

"Бывают иммуномодуляторы, которые действительно применяются эффективно, но их применяют при серьёзных заболеваниях, вызванных какими-то грозными вещами, которые дают настоящий иммунодефицит. В частности, сюда относятся гепатит, ВИЧ", — заметил он в беседе с радио "Спутник".

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Учёные сообщили о важном открытии об иммунитете к коронавирусу

Медик добавил, что для укрепления иммунитета нужно как можно больше находиться на солнце, высыпаться, полноценно питаться и заниматься спортом.

Ранее было названо опасное для иммунитета вещество из напитков и десертов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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