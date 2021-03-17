"Россия уже психует": На Украине похвастались новой крылатой ракетой

"Россия уже психует" из-за появления у Украины комплексов с противокорабельными ракетами "Нептун". Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в интервью изданию "Главред". По его мнению, России нечего противопоставить этим ракетам.

"Так что на вооружении у украинской армии появилась по-настоящему уникальная вещь, которой, к слову, заинтересовались и Соединённые Штаты. Ракета летит над водой на высоте 3–300 м, то есть её никто не видит, она практически бесшумная, у неё дозвуковая скорость. Испытания показали, что точность её попадания довольно высока, до нескольких метров", — заявил Жданов.

По его мнению, если комплексы с "Нептунами" разместить на берегу Чёрного и Азовского моря, Украина сможет контролировать акваторию почти 300 километров от суши и противостоять высадке морского десанта.

"Россия уже психует. Если эти комплексы будут размещены вдоль всего нашего побережья, вероятность того, что она откажется от морской военной операции, повысится до 90%: она просто физически не сможет подойти к нашему берегу и провести морскую десантную или наступательную операцию", — размышляет украинский военный эксперт.

Его российский коллега ранее признал, что такие ракеты действительно могут быть серьёзной угрозой. Однако усомнился в том, что Украина их может массово производить.

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