Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Россия уже психует": На Украине похвастались новой крылатой ракетой

Там считают, что "Нептун" защитит страну от гипотетического морского вторжения.

17 марта 2021, 03:44
<p>Ракета "Нептун". Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neptune_cruise_missile_05.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Ракета "Нептун". Фото © Wikipedia

"Россия уже психует" из-за появления у Украины комплексов с противокорабельными ракетами "Нептун". Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в интервью изданию "Главред". По его мнению, России нечего противопоставить этим ракетам.

"Так что на вооружении у украинской армии появилась по-настоящему уникальная вещь, которой, к слову, заинтересовались и Соединённые Штаты. Ракета летит над водой на высоте 3–300 м, то есть её никто не видит, она практически бесшумная, у неё дозвуковая скорость. Испытания показали, что точность её попадания довольно высока, до нескольких метров", — заявил Жданов.

"Будет много потерь". На Украине заявили о готовности масштабных боевых действий против России

"Будет много потерь". На Украине заявили о готовности масштабных боевых действий против России

По его мнению, если комплексы с "Нептунами" разместить на берегу Чёрного и Азовского моря, Украина сможет контролировать акваторию почти 300 километров от суши и противостоять высадке морского десанта.

"Россия уже психует. Если эти комплексы будут размещены вдоль всего нашего побережья, вероятность того, что она откажется от морской военной операции, повысится до 90%: она просто физически не сможет подойти к нашему берегу и провести морскую десантную или наступательную операцию", — размышляет украинский военный эксперт.

Его российский коллега ранее признал, что такие ракеты действительно могут быть серьёзной угрозой. Однако усомнился в том, что Украина их может массово производить.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Крыму рассказали, как Коломойский предлагал огромные инвестиции за отказ от референдума

сегодня в 00:57

В Пентагоне назвали "минусы" нового оружия РФ: усложняет возможности по его обнаружению

вчера в 17:11

Российские военные выразили обеспокоенность из-за переброски турецкой военной техники в Сирии

15 марта, 21:34

СКР показал видео из сгоревшей квартиры, где погибли четверо детей

сегодня в 04:34

"Я счастлив": Овечкин сместил канадца с шестого места лучших снайперов НХЛ

сегодня в 04:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1