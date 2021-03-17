Греция признала сертификат о вакцинации "Спутником V"

Греция признала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" наравне с европейскими препаратами, сообщил министр туризма страны Харис Теохарис в беседе с РИА "Новости". Он отметил, что наличие прививки не является обязательным для туристов, но это избавит от ряда формальностей.

"Чтобы въехать в Грецию из России, надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления. Таким образом, необязательно быть вакцинированным. Просто вакцинированным не требуется проходить обследование и привозить отрицательный тест на коронавирус", — рассказал Теохарис.

Он отметил, что в Греции рады, что производитель "Спутника V" подал запрос в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) о признании вакцины, чтобы ей могли пользоваться и европейские граждане. Однако, подчеркнул министр, независимо от признания препарата, Греция приняла решение, что "Спутник V" является равным европейским вакцинам при использовании в путешествиях, "чтобы турист мог въехать в страну без того, чтобы проходить тестирование каждый раз, когда он летит".

Обладатели прививки должны будут перевести выдаваемый в России сертификат вакцинации на английский язык, по крайней мере — основные данные. Также туристы обязаны соблюдать все санитарные протоколы, действующие в Греции. По словам министра, в прошлом году такие правила полностью выполнялись путешественниками и теми, кто трудится в общественных местах.

Ранее Лайф рассказывал, что Греция начнёт принимать российских туристов с 14 мая. До этого времени в стране будут привиты все работники туротрасли.

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