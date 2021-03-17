Момент поджога детьми памятника Воину-Освободителю в Татарстане попал на видео

После случившегося уголовное дело уже возбуждено.

Момент поджога памятника Воину-освободителю в Татарстане попал на видео. Видео © Соцсети

В соцсетях появилось видео поджога памятника Воину-освободителю в Заинске (Татарстан). На кадрах видно, как четверо подростков сидят около Вечного огня и жгут ветки у подножия монумента. Затем памятник резко загорается, а школьники сбегают с места происшествия.

"По предварительным данным, четверо несовершеннолетних жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник и уничтожил его", — уточнили в СУ СК по Республике Татарстан.

Отмечается, что среди подростков были один мальчик и три девочки, личности которых пока не установлены. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение воинского памятника".

Напомним, инцидент произошёл вечером 16 марта. Прибывшие спасатели огонь потушили, однако памятник спасти не удалось — от монумента остался лишь металлический каркас.