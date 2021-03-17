"Корзина садовода" подорожала на 24% за год

В период самоизоляции многие начали заниматься домом — выращивать комнатные цветы или фрукты и овощи на подоконниках. Интерес к этому хобби только вырос в 2021 году — это подтверждает внутренняя аналитика продаж. Несмотря на рост цен на семена, горшки и другие товары для рассады, россияне покупают всё необходимое для выращивания и ухода за растениями. К таким выводам пришли аналитики сервиса доставки "Сбермаркет".

По данным ВЦИОМа, 63% россиян во время самоизоляции в 2020 году занимались домашним хозяйством, детьми и дачей. Среди новых занятий, которым стали уделять внимание, россияне отметили игры с детьми и увлечение садом и огородом. В 2021 году россияне продолжили интересоваться товарами для выращивания растений. Горшки для рассады покупали в 209 раз чаще, а торфяные горшочки — в 252 раза. На втором месте по росту спроса — семена: рост продаж в 105 раз год к году.

По региональным данным, больше всего товары для рассады покупали жители Санкт-Петербурга. Они показали самый большой интерес — продажи таких товаров повысились в 30 раз по сравнению с годом ранее. На втором месте — москвичи: они в 14 раз чаще покупали товары для выращивания рассады. На третьем месте — Иркутск, его жители стали заказывать всё для рассады в 24 раза чаще. Меньше всего спрос на товары для сада вырос в Екатеринбурге и Красноярске.

Цена "корзины садовода" за год выросла на 24%. В корзине учтены средние цены на грунт, удобрение в пакете, торфяной горшок (6 шт.), набор для выращивания рассады, семена, опрыскиватель, опору и нити для растений. Стоимость корзины в 2021 году составляет 1083 рубля, в 2020 году такой же набор товаров стоил 816 рублей.

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