В Белоруссии осудили более 400 участников несанкционированных акций
Прокуроры направили 468 уголовных дел в суды.
Фото © ТАСС / AP
В Белоруссии осудили более 400 человек по уголовным делам, связанным с участием в незаконных акциях. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.
Отмечается, что прокуроры передали в суды 468 уголовных дел, фигурантами которых является 631 человек, связанный с незаконными массовыми мероприятиями и действиями, грубо нарушающими общественный порядок, насилием и угрозой его применения к правоохранителям, публичным оскорблением представителей полиции, порчей имущества, хулиганством и надругательством над госсимволикой.
Напомним, протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями, в ходе которых погибло несколько человек.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
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