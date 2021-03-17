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В Белоруссии осудили более 400 участников несанкционированных акций

Прокуроры направили 468 уголовных дел в суды.

17 марта 2021, 07:33
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

В Белоруссии осудили более 400 человек по уголовным делам, связанным с участием в незаконных акциях. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.

Отмечается, что прокуроры передали в суды 468 уголовных дел, фигурантами которых является 631 человек, связанный с незаконными массовыми мероприятиями и действиями, грубо нарушающими общественный порядок, насилием и угрозой его применения к правоохранителям, публичным оскорблением представителей полиции, порчей имущества, хулиганством и надругательством над госсимволикой.

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Напомним, протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями, в ходе которых погибло несколько человек.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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