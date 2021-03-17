В Белоруссии осудили более 400 участников несанкционированных акций

В Белоруссии осудили более 400 человек по уголовным делам, связанным с участием в незаконных акциях. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.

Отмечается, что прокуроры передали в суды 468 уголовных дел, фигурантами которых является 631 человек, связанный с незаконными массовыми мероприятиями и действиями, грубо нарушающими общественный порядок, насилием и угрозой его применения к правоохранителям, публичным оскорблением представителей полиции, порчей имущества, хулиганством и надругательством над госсимволикой.