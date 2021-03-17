Косачёва избрали вице-спикером Совфеда

Отметим, что ранее парламентарии решили назначить Умаханова спецпредставителем Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Она пройдёт в России 21 мая 2022 года. Умаханов в качестве зампреда СФ курировал международное направление.