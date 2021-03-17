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Косачёва избрали вице-спикером Совфеда

Решение сенаторы приняли единогласно.

17 марта 2021, 07:41
<p>Фото © Антон Новодережкин / ТАСС</p>

Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Совет Федерации избрал главу Комитета по международным делам Константина Косачёва заместителем председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, он заменит Ильяса Умаханова. Решение приняли единогласно в ходе пленарного заседания.

Отметим, что ранее парламентарии решили назначить Умаханова спецпредставителем Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Она пройдёт в России 21 мая 2022 года. Умаханов в качестве зампреда СФ курировал международное направление.

"Ничего нового": Косачёв оценил обвинения Байдена в адрес России

"Ничего нового": Косачёв оценил обвинения Байдена в адрес России

А ранее российский лидер Владимир Путин назначил Медведева своим замом в Совете по науке и образованию. Обязанности секретаря совета будет исполнять Андрей Фурсенко.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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