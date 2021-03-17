Названа дата прощания с погибшим хоккеистом молодёжного "Динамо" Тимуром Файзутдиновым

Церемония прощания с защитником петербургского молодёжного хоккейного клуба "Динамо" Тимуром Файзутдиновым состоится в Челябинске 18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Минспорта.

"Церемония прощания с воспитанником челябинского хоккея пройдёт 18 марта на ледовой арене "Трактор" имени Валерия Белоусова и начнётся в 12:00 (10:00 мск)", — уточнили в ведомстве.

Напомним, 12 марта во время гостевого матча "Динамо" против ярославского "Локо" шайба попала в голову 19-летнего Файзутдинова. После этого игрок был госпитализирован, его доставили в реанимацию, спортсмен находился в тяжелейшем состоянии. Врачи боролись за жизнь Тимура на протяжении нескольких дней. К сожалению, спасти парня не удалось.

Отметим, что многие хоккейные клубы страны уже выразили свои соболезнования родным хоккеиста, а КХЛ объявила, что матчи Кубка Гагарина начнутся с минуты молчания в память о Файзутдинове.

А ранее умер бывший футболист сборной СССР Юрий Шикунов. Он выступал за ростовский СКА, с которым стал обладателем серебряных медалей первенства страны в 1966 году, а также за таганрогское "Торпедо" и ростовский "Ростсельмаш". Также футболист дважды попадал в список 33 лучших игроков чемпионата СССР.

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