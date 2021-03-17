В Минэнерго прокомментировали сообщения о возможном росте цен на топливо

Министерство энергетики России не видит предпосылок для повторения кризиса с топливом 2018 года, когда правительство было вынуждено принимать срочные меры из-за роста цен. Об этом сказал замминистра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя сообщения Счётной палаты.

"В настоящий момент нефтяные компании в полном объёме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами, производство бензина увеличено, запасы товарные растут — с начала февраля они выросли уже более чем на треть", — сообщил Сорокин.

Он отметил, что данный рост продолжается в рамках подготовки к весеннему периоду. По словам замминистра, последние четыре торговые сессии наблюдается снижение оптовых цен на бензин. Он выразил надежду, что данные меры будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке.

Напомним, в Счётной палате считают, что в этом году могут повториться риски роста цен на топливо. Об этом говорится в отчёте ведомства по итогам 2020 года. Направлена рекомендация "обеспечить работу по подготовке, согласованию и утверждению генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года".

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