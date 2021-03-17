Медведь гонялся за прохожими в Нижневартовске и угодил под автобус — видео

Видео © Соцсети

Сегодня утром в Нижневартовске по оживлённой дороге бегал настоящий медведь. Упитанный хозяин тайги сначала бродил по улицам города, пугая всех прохожих, а затем нашёл жертву и устроил погоню за мужчиной.

В соцсетях опубликованы многочисленные видео произошедшего инцидента. На кадрах видно, как хищник бежит за мужчиной, но тот успевает перебежать через дорогу. Медведь бросился за ним, но в этот же момент он угодил прямо под колёса автобуса.

По предварительным данным, косолапый сбежал от бизнесмена, который держал его в клетке в местном гостиничном комплексе "Европа". Как пишет Ura.ru, в пресс-службе Администрации Нижневартовска сообщили, что медведя всё-таки пришлось усыпить. В ходе инцидента пострадавших среди людей нет, отметили там.

Ранее на полярной станции на острове Голомянный (архипелаг Северная Земля) белый медведь залез на крышу дома, чем очень удивил местных жителей, которые успели снять хищника на видео. Авторы ролика пошутили, что у кого-то по крышам ходят кошки, а вот у них — зверь покрупнее.

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