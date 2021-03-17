Малкин получил травму в столкновении с американским защитником

Российский нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин во время домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против "Бостон Брюинз" (1:2) получил травму и был вынужден досрочно завершить встречу.

Неприятное столкновение, после которого Малкин на льду больше не появился в этот вечер, случилось в первом периоде: защитник "Бостона" Джарред Тинорди в углу площадки собственной зоны силовым приёмом встретил Евгения, который пытался пробросить шайбу по борту за ворота и проследовать за ней. После контакта с американским защитником россиянин упал на лёд и в игре участия больше не принимал.

Jarred Tinordi with a big hit on Malkin — who heads down the tunnel. pic.twitter.com/SpUAHmsaaZ — Conor Ryan (@ConorRyan_93) March 16, 2021

Характер травмы Малкина сейчас выясняют врачи. Стоит отметить, что грязным или зубодробительным приём американца не выглядел, а повреждение Джино запросто мог получить при падении.

"Никому не нравится видеть это. После такого вы хотите пойти и сделать свою работу ещё лучше, получить для него победу. К сожалению, мы этого сделать не смогли", — прокомментировал после игры травму Малкина капитан "пингвинов" Сидни Кросби.

"Бостон" в итоге победил — 2:1. В первом периоде соперники обменялись голами. Счёт на четвёртой минуте встречи открыли "мишки": нападающий Давид Пастрняк отличился в большинстве. В концовке периода канадский форвард "пингвинов" Брендон Танев восстановил равновесие. Победу "Бостону" принёс Трент Фредерик, забросивший в середине третьего периода, как оказалось позже, решающую шайбу.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Питтсбург" — "Бостон" — 1:2 (1:1; 0:0; 0:1)

"Вашингтон" — "Айлендерс" — 3:1 (0:0; 2:0; 1:1)

"Миннесота" — "Аризона" — 3:0 (1:0; 0:0; 2:0)

"Даллас" — "Тампа" — 3:4 Б (0:1; 1:1; 2:1; 0:0; 1:2)

"Колорадо" — "Анахайм" — 8:4 (2:4; 2:0; 4:0)

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