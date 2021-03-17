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Малкин получил травму в столкновении с американским защитником

Россиянин не сумел продолжить игру и досрочно покинул лёд.

17 марта 2021, 06:27

Фото © НХЛ

Российский нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин во время домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против "Бостон Брюинз" (1:2) получил травму и был вынужден досрочно завершить встречу.

Неприятное столкновение, после которого Малкин на льду больше не появился в этот вечер, случилось в первом периоде: защитник "Бостона" Джарред Тинорди в углу площадки собственной зоны силовым приёмом встретил Евгения, который пытался пробросить шайбу по борту за ворота и проследовать за ней. После контакта с американским защитником россиянин упал на лёд и в игре участия больше не принимал.

Характер травмы Малкина сейчас выясняют врачи. Стоит отметить, что грязным или зубодробительным приём американца не выглядел, а повреждение Джино запросто мог получить при падении.

"Никому не нравится видеть это. После такого вы хотите пойти и сделать свою работу ещё лучше, получить для него победу. К сожалению, мы этого сделать не смогли", прокомментировал после игры травму Малкина капитан "пингвинов" Сидни Кросби.

"Бостон" в итоге победил — 2:1. В первом периоде соперники обменялись голами. Счёт на четвёртой минуте встречи открыли "мишки": нападающий Давид Пастрняк отличился в большинстве. В концовке периода канадский форвард "пингвинов" Брендон Танев восстановил равновесие. Победу "Бостону" принёс Трент Фредерик, забросивший в середине третьего периода, как оказалось позже, решающую шайбу.

Регулярный чемпионат НХЛ

  • "Питтсбург" — "Бостон" — 1:2 (1:1; 0:0; 0:1)
  • "Вашингтон" — "Айлендерс" — 3:1 (0:0; 2:0; 1:1)
  • "Миннесота" — "Аризона" — 3:0 (1:0; 0:0; 2:0)
  • "Даллас" — "Тампа" — 3:4 Б (0:1; 1:1; 2:1; 0:0; 1:2)
  • "Колорадо" — "Анахайм" — 8:4 (2:4; 2:0; 4:0)
Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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