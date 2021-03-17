ФСБ предотвратила теракт в Адыгее — видео задержания боевика

Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГИЛ*, который готовил теракт в Адыгее. По данным спецслужбы, задержанный — выходец из Центрально-Азиатского региона. На допросе он заявил, что хотел устроить взрыв в ТЦ, чтобы "отомстить за братьев-террористов".

А всего за последние десять лет в России было предотвращено 200 терактов. По словам главы ФСБ РФ Александра Бортникова, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году — уже около 80%, а в 2020 году — 96%.