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ФСБ предотвратила теракт в Адыгее — видео задержания боевика

Дома у террориста нашли компоненты самодельной бомбы, взрыв он хотел устроить в торговом центре.

17 марта 2021, 06:51

ФСБ предотвратила теракт в Адыгее. Видео ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГИЛ*, который готовил теракт в Адыгее. По данным спецслужбы, задержанный — выходец из Центрально-Азиатского региона. На допросе он заявил, что хотел устроить взрыв в ТЦ, чтобы "отомстить за братьев-террористов".

Дома у него нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг ИГИЛ, карту Майкопа "с объектами террористических устремлений", гаджеты с "террористическим контентом" и поддельные миграционные документы.

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Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту".

А всего за последние десять лет в России было предотвращено 200 терактов. По словам главы ФСБ РФ Александра Бортникова, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году — уже около 80%, а в 2020 году — 96%.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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