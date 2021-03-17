Подожжённый матерью 8-летний мальчик умер в больнице

Мальчик, которого мать во время ссоры облила горючим и подожгла, умер в Курской областной клинической больнице, куда был доставлен с ожогами третьей степени. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной администрации в Telegram.

"По информации Курской областной клинической больницы, мальчик, доставленный с обширными ожогами тела из Железногорска, к сожалению, скончался. Администрация Курской области выражает глубочайшие соболезнования и надеется, что правоохранительные органы дадут справедливую оценку этому ужасному случаю", — отметили в пресс-службе.

Ранее Лайф рассказывал, что женщина уже задержана, она стала фигуранткой уголовного дела по статье "Покушение на убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью".

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