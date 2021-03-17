Лайф публикует видео с моментом наезда авто на остановку в Москве

Момент наезда авто на остановку в Москве. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ДТП в Москве, где машина въехала в автобус и вылетела на тротуар. На кадрах видно, как легковушку заносит и она боком врезается прямо в выходящих из автобуса людей. В результате, по предварительным данным, пострадала сама девушка-водитель и два пешехода.

"Приблизительно в 7:20 в районе 11-го дома по улице Стромынка девушка, управляя легковым автомобилем, совершила столкновение с пассажирским автобусом, который стоял возле остановки общественного транспорта, осуществляя посадку-высадку пассажиров", — рассказали Лайфу в УМВД по Москве.

Всех пострадавших передали медикам, сотрудники ГИБДД выясняют причины и все детали происшествия.

При этом оба транспортных средства пострадали не очень сильно: у легковушки помят перед и разбито лобовое стекло, а у автобуса отлетели бамперы. В результате аварии повреждения получила также остановка общественного транспорта: одна из её составных частей разбилась вдребезги, на асфальте остались лежать лишь мелкие осколки.

Авторы